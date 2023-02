Reisbranche boos op Schiphol

ANVR, de koepelorganisatie voor de reisbranche, is uitermate ontstemd over de mogelijkheid dat Schiphol in de meivakantie opnieuw vluchten schrapt. Dit maakte Frank Oostdam, directeur van de ANVR, duidelijk naar aanleiding van een interview met Schiphol-topman Ruud Sondag.

Vrijdag gaf Sondag in het Financieele Dagblad te kennen dat zich mogelijk opnieuw problemen met afhandelbedrijven zullen voordoen. Dit tot het grote ongenoegen van de ANVR: “We zijn hier helemaal niet blij mee, twee weken geleden kwam Schiphol nog met een heel ander bericht”, reageert Oostdam. “Ze moeten doen wat ze hebben beloofd. De reiziger moet niet opnieuw de dupe van chaos worden.”

De uitspraken van Sondag staan haaks op eerdere toezeggingen van verbetering. Twee weken geleden zei hij immers nog in De Telegraaf dat er vanaf april geen reisbeperkingen meer zouden gelden. Dit statement werd deze week echter teruggetrokken omdat het luchthavenbedrijf nog altijd op zoek is naar personeel. “Als dat probleem niet binnen enkele weken wordt opgelost, zal Schiphol opnieuw moeten ingrijpen”, aldus de directeur. Anders dan vorig jaar lijken de zaken bij de beveiliging wel op orde, maar de afhandelingsbedrijven op het vliegveld kampen nog altijd met personeelstekorten. Er zouden nog honderden extra medewerkers nodig zijn om de drukke periodes aan te kunnen. Mocht het de bedrijven niet lukken die problemen binnen een aantal weken op te lossen, dan zal er vanuit Schiphol opnieuw moeten worden ingegrepen. ‘Er is sprake van een patstelling. De beloning van de beveiligers ligt rond de 17 euro per uur, waar dat op het platform 12 euro per uur is. Daardoor vertrekken er mensen’, zegt een woordvoerder van de luchthaven tegenover De Telegraaf.