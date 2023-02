China gepikeerd door neerschieten spionageballon

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt zijn ‘ernstige afkeuring’ uit over het neerhalen van een vermeende Chinese spionageballon die de afgelopen dagen boven de Verenigde Staten hing. De Chinezen laken het handelen van de Amerikanen en beraden zich op een passende reactie.

In een communiqué van de Chinese overheid wordt het gebruik van geweld door de US Air Force een “overduidelijke overreactie” genoemd. China had van de VS verlangd dat het van tevoren zou laten weten waar de ballon terecht zou komen. De enorme witte ballon die de afgelopen dagen vanwege de geopolitieke spanningen wereldwijd met interesse gevolgd werd is, nadat hij gisteren werd neergeschoten, terechtgekomen in zee nabij badplaats Myrtle Beach, South Carolina. Het verkeer in de lucht en op zee is voor enkele uren gestremd geweest rondom de militaire actie.

Spanning

De Chinese ballon was volgens peking een afgedreven weerballon. Dit werd door de Amerikanen echter niet geloofd. Biden gaf dan ook woensdag al toestemming de ballon neer te schieten wanneer dit zonder risico voor de bevolking op de grond kon. Het witte gevaarte zou een omvang hebben van zo’n drie schoolbussen. China heeft na het incident aangegeven zich het recht voor te behouden op een passende manier te reageren.