Dokter aan boord? KLM wil het van tevoren weten

KLM vraagt artsen zich aan te melden bij de ‘Community of Doctors on Board’. De luchtvaartmaatschappij wil zo in het geval van medische noodgevallen aan boord de duur en stress van een zoektocht naar een arts beperken. Zo wordt geschreven in het vakblad Medisch Contact.

De KLM heeft de community deze week opgericht. Het doel is dat het van artsen die zich inschrijven vooraf bekend is bij het cabinepersoneel als zij meereizen. Wanneer er tijdens een vlucht een beroep op deze persoon gedaan moet worden kan dit discreet en doeltreffend gebeuren. Dit zou sneller zijn maar ook de stress voor de arts en de andere reizigers verminderen.

Alle artsen met een BIG-registratie kunnen lid worden van de community; zo ook basisartsen. Vanuit KLM Health Services wordt er dan gekeken naar de geldigheid en duur van een BIG-registratie. Ook eventuele specialismen worden dan verwerkt. Deze informatie, in combinatie met de vluchtgegevens, is dan via een iPad beschikbaar voor het cabinepersoneel. Als de arts in kwestie ook nog aangesloten is bij Flying Blue kan ook de zitplaats direct gevonden worden.

Artsen die aangesloten zijn bij deze community zullen voor vertrek gevraagd worden of er een beroep op hen gedaan mag worden. Dit kan dan alsnog geweigerd worden en dan zal alsnog het omroepprotocol gebruikt worden. Zij die zich aansluiten krijgen als tegenprestatie van KLM Flying Blue XP en vanuit Airport Medical Service een ééndaagse over luchtvaartspecifieke ongevallen aangeboden. Deze cursus is overigens niet verplicht om deel uit te maken van de community.