Stuurt Parijs de Rafale naar Oekraïne?

Frankrijk zal een verzoek van Oekraïne om gevechtsvliegtuigen van het type Rafale serieus in overweging nemen. Zo klinkt het vanuit het Elysée en het Franse ministerie van Defensie.

De Franse en Oekraïense ministers van Defensie hebben deze week tijdens een telefoongesprek de mogelijke levering van Dassault Rafale’s aan Oekraïne besproken. Waar Biden recentelijk nog aangaf geen F-16’s te sturen lijkt de deur in Frankrijk op een kier te staan. Hoewel de Fransen nog geen concrete toezegging hebben gedaan over het aantal te sturen Leclerc-tanks lijkt het land op het gebied van de straaljagers vooruitstrevender te zijn dan bijvoorbeeld Duitsland.

In een interview met Le Figaro riep de Oekraïense minister van Defensie, Oleksii Reznikov, Parijs op zijn piloten in Rafale’s te trainen. “Ik heb veel experts lovend horen spreken over Franse vliegtuigen en hun piloten. Ik zou natuurlijk heel blij zijn als Oekraïense piloten kunnen worden opgeleid om met Franse vliegtuigen te vliegen en deze expertise in te zetten om de overwinning veilig te stellen”, zei hij. Tijdens de week die volgde voerden vertegenwoordigers van beide landen gesprekken. Hoewel er concreet nog niets naar buiten gebracht is wordt wel duidelijk dat niets onmogelijk lijkt te zijn. Daarmee volgt Parijs in tegenstelling tot Berlijn de lijn van Nederland. Vorige maand zei Wopke Hoekstra een ​​verzoek om F-16’s met “een open geest” te zullen onderzoeken en dat er “geen taboes” waren op het gebied van militaire steun.

Duitsland blijft achter

Duitsland blijft echter voet bij stuk houden en wijst het verzoek uit Kiev om Tornado-straaljagers af. “De kwestie van gevechtsvliegtuigen doet zich helemaal niet voor”, zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vorig weekend nog in de Tagesspiegel. Over de houding van Duitsland ten opzichte van andere landen zei hij: “Ik kan alleen maar afraden om een ​​constante competitie aan te gaan om elkaar te overbieden als het om wapensystemen gaat.” De houding van Scholz is gezien het oorlogsverleden van Duitsland niet verrassend. De eerdere leveringen en toezeggingen van wapentuig zoals ook de Leopard-tanks zijn dan ook zeker al een enorme trendbreuk voor het land.