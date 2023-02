Russische oligarch koopt Frankfurt Hahn

Viktor Kharitonin, de Russische eigenaar van de Duitse racecircuit de Nürburgring, heeft luchthaven Frankfurt-Hahn gekocht. In tegenstelling tot veel van zijn landgenoten die hun Europese bezittingen van de hand moesten doen staat deze miljardair niet op de sanctielijst. Kharitonin zou om en nabij de twintig miljoen euro neerleggen voor een meerderheidsaandelenpakket.

Frankfurt-Hahn, een afgelegen vliegveld gelegen tussen Frankfurt en Luxemburg, begon zijn geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog als basis voor de US Air Force. Tegenwoordig wordt het vliegveld voornamelijk gebruikt voor cargo en door budgetmaatschappijen als Ryanair die van de lage luchthavenkosten profiteren.

Kharitonin, de eigenaar van het farmacieconcern Pharmstandard, toonde eerder al zijn interesse in het vliegveld. Een half jaar geleden werd hij echter overboden door SWIFT Conjoy en leek de overname niet door te gaan. Nu gebeurt dit echter toch omdat zijn tegenstrevers de gelden nooit overmaakten naar de Chinese eigenaren. Het vliegveld dat de Rus nu aankoopt verkeert in financiële problemen. Het lijkt erop dat Kharitonin de luchthaven daarop uitzocht. Eerder redde hij het Nürburgring-circuit uit financiële problemen. Doordat de Rus niet op Europese sanctielijsten voorkomt kon hij zijn gang blijven gaan. Echter, zijn banden met het Kremlin roepen nog steeds vragen op. De man staat op de ‘Poetin-lijst’ van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Die lijst is zeven jaar geleden in het leven geroepen toen de Amerikanen Rusland beschuldigden van verkiezingssabotage.