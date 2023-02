Close call 767F en 737

Een Boeing 737 van Southwest Airlines en een 767F van FedEx kwamen zaterdagochtend lokale tijd bijna in botsing op de luchthaven van Austin.

Het incident deed zich ’s ochtends rond de klok van 6:30 uur voor. Het toestel van Southwest stond op het punt te vertrekken naar Cancun (Mexico). De machine kreeg van de luchtverkeersleiding toestemming op te stijgen. Terwijl de 737 de startbaan op taxiede, was de 767F van FedEx, afkomstig uit Memphis, bezig met dalen. De vliegers van de FedEx-machine, registratie N297FE, besloten een doorstart te maken ter voorkoming van een crash. ‘Kort voordat het FedEx-vliegtuig zou landen, gaf de verkeersleider Southwest vlucht 708 toestemming van dezelfde baan te vertrekken. De piloot van het FedEx-toestel brak de landing af en begon te klimmen’, verklaart een woordvoerder van de Federal Aviation Administration (FAA) tegenover Simple Flying. NTSB investigation at Austin:



FedEx 767 flight 1432 cleared to land on runway 18L. “Shortly before the FedEx aircraft was due to land, the controller cleared Southwest Flight 708 to depart from the same runway,” FAA says.



FedEx aircraft got to 141 feet above runway per Fr24. pic.twitter.com/pnANMvqwjs— Will Horton (@winglets747) February 5, 2023

Fout luchtverkeersleiding

Gesteld wordt dat deze close call veroorzaakt werd door een fout van de luchtverkeersleiding. Simple Flying beschikt over geluidsopnames waaruit blijkt dat het vliegtuig van Southwest Airlines toestemming kreeg op te stijgen, terwijl het andere goedkeuring ontving te landen. Uit gegevens van Flightradar24 valt te constateren dat de 767F de 737 van Southwest naderde op slechts 45 meter. Tevens wordt vastgesteld dat beide machines zich tegelijkertijd zowel op als boven de landingsbaan bevonden. Het Southwest-vliegtuig week uiteindelijk na take-off uit naar rechts, terwijl het toestel van FedEx naar links afdraaide.

Onderzoek volgt

De FAA en National Transportation Safety Board (NTSB) doen onderzoek naar de close call. Die tweede voert daarnaast een apart onderzoek uit naar ‘een mogelijke runway incursion’. De luchthaven van Austin laat weten hiervan op de hoogte te zijn.