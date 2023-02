‘KLM wil profiteren van mogelijk nieuwe slots’

Air France-KLM en Lufthansa zouden interesse hebben getoond in de slots van Flybe, de luchtvaartmaatschappij die onlangs per direct genoodzaakt was niet langer te vliegen.

Volgens The Telegraph zijn de partijen in gesprek met een curator van Flybe. Het zou voornamelijk gaan om slots van Schiphol en Londen Heathrow. Flybe vloog tot tien dagen geleden met negen Dash 8-Q400’s. De luchtvaartmaatschappij onderhield 23 routes, waarvan een groot deel van en naar Schiphol. Een overname van deze slots zou voor KLM goed uitkomen daar de Nederlandse overheid deze zomer een krimp van deze luchthaven aankondigde van 500.000 naar 420.000 per jaar. Dit met het oog op de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast. Zowel Air France-KLM als Lufthansa laten verder niets los over de mogelijke interesse.

Flybe (opnieuw) omgevallen

Ongeveer tien dagen geleden berichtte Up in the Sky dat Flybe haar operaties onmiddellijk stopzette. De airline adviseerde passagiers vervangende vluchten te regelen; zelf was zij daar niet toe in staat. Het is niet de eerste keer dat Flybe omviel. In 2020, het jaar dat de coronacrisis uitbrak, ging de luchtvaartmaatschappij eveneens failliet. In dat jaar verkeerde Flybe al in zwaar weer. Hoewel verschillende pogingen gedaan werden om de maatschappij te redden, moest zij haar operaties staken. In april 2022 ging het ‘nieuwe Flybe’ de lucht in, maar daar kwam enkele dagen geleden een eind aan omdat de levering van nieuwe toestellen ernstige vertraging opliep.