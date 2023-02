Passagier stapt onopgemerkt in het verkeerde vliegtuig

Een IndiGo-passagier had een vlucht geboekt van Delhi naar Patna, in Noordoost-India. Tot zijn verbazing landde hij aan de andere kant van het land op een luchthaven waar hij niet moest zijn.

Het vliegtuig waar Afsar Hussain in stapte vloog naar Udaipur. Die stad ligt op ruim 1100 kilometer afstand van Patna. Hassain realiseerde zich pas dat hij in het verkeerde toestel was gestapt toen hij landde in Udaipur. Indigo vloog hem dezelfde dag terug naar Delhi en boekte hem over op een vlucht naar Patna waar hij de daarop volgende dag alsnog naartoe kon.

Inmiddels heeft het Directorate General of Civil Aviation (DCGA) een onderzoek gestart naar de oorzaak van het misverstand. Het is bijzonder dat zowel de passagier als de luchtvaartmaatschappij de fout niet opmerkten, aangezien tijdens de standaardprocedure de tickets worden gecontroleerd van de instappende passagiers. Eenmaal aan boord drong het niet tot Hussain door dat hij in het verkeerde vliegtuig zat, ondanks aankondigingen over de bestemming en de vluchttijd.

Verkeerd vliegen

Het incident, dat op 30 januari plaatsvond, is opmerkelijk. Het komt bijna nooit voor dat een passagier in het verkeerde vliegtuig stapt. Wel gebeurde het meer dan eens dat een toestel naar de verkeerde luchthaven vliegt. Zo vlogen twee Boeing 737’s van Ethiopian Airlines in 2021 achter elkaar naar een ander vliegveld, al lag dit veld wel vrij dichtbij de echte bestemming. Een BAe-146 van WDL Aviation die een vlucht uitvoerde voor British Airways vloog in 2019 zelfs naar het verkeerde land. Het toestel moest van Londen City naar Düsseldorf, maar landde in het Schotse Edinburgh.