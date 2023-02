Één persoon klaagt duizenden keren over Dublin Airport

Sinds de opening van de nieuwe start- en landingsbaan op de luchthaven van Dublin is het aantal klachten over het vliegveld flink gestegen. Één persoon is duidelijk het meest ontevreden.

Elke luchthaven ontvangt klachten over geluidsoverlast of andere vormen van overlast. Over Schiphol werd bijvoorbeeld in 2021 ruim 240 duizend keer geklaagd. Opmerkelijk is dat een groot deel van het aantal klachten vaak door maar een kleine groep mensen wordt ingediend. Zo bleek dat 61 mensen verantwoordelijk waren voor 43 procent van alle klachten over Schiphol. Één persoon diende zelfs meer dan elfduizend klachten in.

Net als Schiphol ontvangt Dublin Airport ook veel klachten. De ingebruikname van een nieuwe start- en landingsbaan in 2022, hield tevens de komst in van nieuwe aanvliegroutes. Overlast bij meer omwonenden kon derhalve niet uitblijven. Volgens The Irish Times was vorig jaar bijna negentig procent van alle klachten over geluidsoverlast van de Ierse luchthaven afkomstig van één persoon. Per dag deed de klager gemiddeld 64 meldingen van geluidshinder.

Hoogtepunt

In totaal diende de persoon ruim 23 duizend klachten in over de luchthaven. Het hoogtepunt lag in juli. Toen klaagde de Dublinner 2616 keer bij de Dublin Airport Authority, wat neerkomt op 84 klachten per dag. Ondanks de enigszins vertekende cijfers, wijzen de waarden toch op een toename van het aantal klachten in het algemeen.