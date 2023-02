KLM zet weer vol in op China

Vanaf de start van het zomerseizoen op 26 maart breidt KLM, onder voorbehoud van goedkeuring door de autoriteiten, het aantal vluchten naar China fors uit.

In de eerste plaats keert de Chinese hoofdstad Beijing eindelijk weer terug in het netwerk van KLM. De maatschappij zal zes keer per week non-stop naar zowel Beijing als Shanghai vliegen. Vanaf mei wordt dat verder opgevoerd naar dagelijkse vluchten. Daarnaast wordt het aantal vluchten tussen Amsterdam en Hongkong naar drie gebracht. Deze vertrekken op dinsdag, donderdag en zaterdag vanuit Amsterdam en keren telkens een dag later terug.

Eind december kondigde KLM al aan dat het aantal vluchten naar Chinese bestemmingen vanaf eind januari omhoog zou gaan van drie naar zes. Het besluit volgde op een grote reeks versoepelingen van de coronarestricties die de Chinese regering doorvoerde. Sindsdien vliegt KLM drie keer per week naar Shanghai en drie keer per week naar Hangzhou, waarmee het aantal vluchten op dit moment nog altijd ver onder het niveau van voor de coronapandemie ligt.