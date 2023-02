Speciale vluchten naar Turkije vanwege aardbeving

Maandagavond vertrokken Nederlandse reddingswerkers en hulpmateriaal vanuit Eindhoven naar Turkije. Eerder op de dag vonden daar zware aardbevingen plaats.

Maandagochtend werden Turkije en Syrië getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Later op de dag volgde in Turkije opnieuw een aardbeving , nu van 7,5 op de schaal van Richter. De bevingen richtten veel schade aan en maakten veel slachtoffers. Volgens de NOS lag het dodenaantal in beide landen maandagavond rond 20:00 uur op meer dan 2600.

Het Nederlandse reddingsteam van de Urban Search And Rescue (USAR) vertrok maandagavond van Eindhoven Airport naar de Turkse luchthaven van Adana, nabij het getroffen gebied. 65 reddingsmedewerkers en acht reddingshonden gingen aan boord van een speciaal ingehuurde Boeing 737 van Corendon om te helpen in het rampgebied. Later vertrok ook een Boeing C-17 van de NATO van Eindhoven naar Turkije. Het transporttoestel bracht vijftien ton aan gereedschap en reddingsmiddelen naar Adana.

Schade

Door de aardbeving zijn drie luchthavens in Turkije gesloten voor commercieel vliegverkeer. Het vliegveld van Adana is hier één van. Hoeveel en waar het precies schade opliep is nog niet bekend. Hatay Airport liep veruit de meeste schade op. De Zuid-Turkse luchthaven is gesloten vanwege een grote scheur in het midden van de start- en landingsbaan, waardoor het asfalt omhoog is geschoten. Runway in Hatay airport per social media reports. CNNTurk says the airport is damaged pic.twitter.com/y9s8Ei8WzO— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 6, 2023