Star Alliance-lounge Schiphol open voor ‘iedereen’

De Star Alliance-lounge op Schiphol is vanaf vandaag ook tegen betaling toegankelijk. Dat betekent dat alle reizigers die met een bij Star Alliance aangesloten maatschappij vliegen de lounge in kunnen, ongeacht cabineklasse of loyaltystatus.

De lounge bevindt zich in Vertrekhal 2 op Schiphol, voorbij de security voor het Schengengebied, en biedt plaats aan 150 reizigers. Toegang tot de ruimte is inbegrepen voor first of business class-reizigers en frequent flyers met een Star Alliance Gold-status, maar voortaan kunnen ook andere passagiers tegen betaling naar binnen. Boeken kan via de website van de alliantie voor bedragen vanaf 50 euro. Frequent flyers krijgen nog een extra korting.

De lounge op Schiphol is de vijfde van zes Star Alliance-lounges wereldwijd die nu tegen betaling toegankelijk zijn. Eerder werd hetzelfde pay per use-systeem al ingevoerd voor de lounges in Rome, Rio de Janeiro, Buenos Aires en Los Angeles. ‘Hiermee hebben alle Star Alliance-passagiers die via Schiphol reizen de mogelijkheid om te ontspannen in onze stijlvolle, goed ingerichte lounge, ongeacht hun reisklasse of lidmaatschapvstatus. De lounge is vooral handig voor passagiers die binnen de Schengenzone reizen en die willen relaxen en genieten van een maaltijd, of comfortabel willen werken voordat ze aan boord gaan’, vertelt VP Customer Experience Christian Draeger.