Comair wil miljoenen van Boeing om 737 MAX

De inactieve maatschappij Comair klaagt Boeing aan en eist tientallen miljoenen dollars aan schadevergoeding naar aanleiding van leveringsproblemen met de 737 MAX. De Zuid-Afrikaanse maatschappij kocht acht toestellen maar ontving er slechts één.

Comair stapt naar de rechter om van Boeing een schadevergoeding van maar liefst 83 miljoen dollar te krijgen. Dit zou moeten dienen als compensatie voor de uitgebleven en deels uitgestelde levering van de MAX na twee fatale ongevallen in 2019. Comair bestelde in 2013 bij Boeing acht Boeing 737 MAX-toestellen.. Ondanks aanbetalingen werd er maar één geleverd. Boeing kreeg het door problemen bij de productie niet klaargespeeld dit aantal nog te verhogen. Ook Comair ging het hierna niet voor de wind. De maatschappij schortte per 1 juni 2022 alle vluchten van beide maatschappijen tot nader order op. Als reden werd een acuut liquiditeitstekort opgegeven. In een verklaring stelde de maatschappij dat haar curatoren drukdoende zijn financiering te vinden om de bedrijvigheid te kunnen hervatten.

Rechtzaak

Naar mening van Comair is Boeing schuldig aan fraude en contractbreuk. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant zou de problemen met de MCAS-software in de toestellen doelbewust niet hebben gedeeld om zo de 737 MAX snel op de markt te krijgen als tegenstrever van de A320neo van Airbus. Comair wil graag de gedane aanbetalingen ter waarde van 45 miljoen dollar teruggestort krijgen van Boeing, het restant van de 83 miljoen is een schadevergoeding voor de maatschappij. Mocht de claim toegewezen worden dan zou dit zomaar een zetje in de rug richting een doorstart van de nog altijd inactieve maatschappij kunnen zijn.