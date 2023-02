Iran onthult nieuwe ondergrondse luchtmachtbasis

Iran deed gisteren kond over een nieuwe ondergrondse luchtmachtbasis. De basis met de bijnaam “Eagle 44” is volgens de media de eerste in zijn soort en groot genoeg om allerhande toestellen, voornamelijk straaljagers, veilig te kunnen te huisvesten.

Het Iraanse persbureau IRNA, dat banden heeft met de omstreden Iraanse Revolutionaire Garde, deed uitgebreid verslag over een nieuwe moderne ondergrondse luchtmachtbasis. Het meldde dat de Iraanse luchtmacht vanuit deze basis drones en bemande gevechtsvliegtuigen gaat inzetten. Een aantal hooggeplaatste Iraanse militaire functionarissen bezochten de basis voorafgaand aan de officiële onthulling door de Iraanse staatsmedia. De locatie van de faciliteit werd niet gedeeld. Wel werd er uitgebreid stilgestaan bij het strategische belang van de het project. De basis zou diep onder de grond zijn gebouwd en gevechtsvliegtuigen huisvesten die bewapend zijn met langeafstandskruisraketten.

Zoals vaker in Iran ging de berichtgeving gepaard met allerhande oorlogsretoriek. Zo werd het offensieve potentieel van de geheime basis breed uitgemeten. Dit specifiek ten opzichte van Israël: “Elke aanval op Iran van onze vijanden, inclusief Israël, zal een reactie opleveren van onze vele luchtmachtbases, waaronder Eagle 44”, luidden de woorden van Mohammad Bagheri, de stafchef van de Iraanse strijdkrachten. De laatste tijd is meer en meer sprake van Israëlische luchtaanvallen op Iran.

Nieuwe Russische toestellen

De luchtmacht van Iran ondergaat dit jaar modernisering. De luchtstrijdkrachten van de Islamitische Republiek Iran werken nu met een grote verzameling achterhaalde en van elkaar verschillende vliegtuigtypes uit Rusland, China, de Verenigde Staten en Europa. Vanwege een westerse boycot op wapenleveringen heeft het land maar mondjesmaat toegang tot hoogwaardige techniek. In Rusland vindt Iran echter nog altijd een partner. Sinds de oorlog in Oekraïne is de samenwerking met dit land geïntensiveerd. Vanaf komende maart ontvangen de Iraniërs naar verwachting dan ook tientallen nieuwe Russische Su-35’s; een aanvulling op het achterhaalde luchtwapen.