Mitsubishi trekt stekker uit passagiersvliegtuig

De ontwikkeling lag al ruim twee jaar stil. Na een flinke vertraging en hoog opgelopen kosten trekt Mitsubishi nu de stekker uit het SpaceJet-programma.

Het toestel had in 2013 al geleverd moeten worden, maar vloog pas voor het eerst in 2015. Na de eerste vlucht bleek dat de SpaceJet helemaal niet klaar was voor serieproductie. De eerste levering is na het ontdekken van de problemen meerdere keren uitgesteld tot 2022. Door de vertraging moesten potentiële klanten lang wachten waardoor er nauwelijks bestellingen werden geplaatst. Om van het verslechterde imago af te komen besloot Mitsubishi in 2019 het vliegtuig te hernoemen van MRJ 90 naar SpaceJet M90.

Ondanks de nieuwe naamgeving ging het steeds slechter met de SpaceJet. Zo waren de kosten van het programma fors opgelopen. Aan het begin werd nog gerekend op een kostenplaatje van ruim een miljard euro. Door de vertragingen liep dit op tot meer dan zeven miljard euro. Om de kosten iets te drukken stopte Mitsubishi eerder al met de ontwikkeling van een kleinere SpaceJet.

Gestopt

In augustus 2020 werd het hele programma tijdelijk stopgezet, mede door de coronacrisis. In de tussentijd realiseerde Mitsubishi zich dat het project geen toekomst heeft. Nu trekt het bedrijf dus definitief de stekker uit het project. Ook de dochteronderneming van Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Aircraft, helemaal ontbonden. In totaal ontving de fabrikant 247 bestellingen voor de Spacejet.