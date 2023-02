KLM 777 keert terug naar Schiphol om brand

Een Boeing 777-200 van KLM is donderdagmiddag na een noodmelding teruggekeerd naar Amsterdam. Het toestel landde veilig op Schiphol.

Tijdens de KLM-vlucht, die als KL591 onderweg was van Amsterdam naar het Zuid-Afrikaanse Johannesburg, werd geconstateerd dat er brand was uitgebroken in de achterste keuken van het vliegtuig. De bemanning deed daarop boven de Middellandse Zee een 7700-noodmelding, waarna uit veiligheidsoverwegingen werd besloten terug te keren naar Amsterdam.

De brand zou boven de omgeving van Nice in een oven zijn ontstaan, meldt de NOS. Daarop werden de passagiers in het achterste deel van het vliegtuig naar voren verplaatst, waarna de brand kon worden geblust. Het KLM-toestel landde vervolgens rond half twee ‘s middags, zo’n drie uur na vertrek, op Schiphol. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Bij het incident is niemand gewond geraakt. De #Onderzoeksraad is op Schiphol voor onderzoek. Het gaat om een toestel dat met cabine problemen is teruggekeerd naar Schiphol.— Onderzoeksraad (@Onderzoeksraad) February 9, 2023 KLM flight #KL591 is squawking 7700 (emergency) and is returning to Amsterdam.



Reason is currently unknownhttps://t.co/BEWG8OHSSd pic.twitter.com/zypL3ie0Iw— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2023