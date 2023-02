Papoea’s gijzelen Nieuw-Zeelandse piloot

Een Nieuw-Zeelandse piloot is gegijzeld door onafhankelijkheidsstrijders in het Indonesische West-Papoea. Zijn ontvoerders, het West Papua National Liberation Army (TPNPB), hebben de BBC Indonesia laten weten dat hij “veilig” is.

De Cessna Grand Caravan van het Indonesische Susi Air was dinsdag vroeg vertrokken vanaf de luchthaven Mozes Kilangin in Centraal-Papoea en zou een paar uur later terugkeren nadat de passagiers in Nduga waren afgezet. De 37-jarige piloot Philip Mehrtens werd gevangengenomen nadat zijn vliegtuig met vijf passagiers was geland in de afgelegen bergachtige provincie Nduga. De vijf passagiers die ook aan boord waren, waaronder een kind, waren vrijgelaten omdat het om inheemse Papoea’s ging, vertelde Sebby Sambom, een woordvoerder van TPNPB, aan BBC Indonesia. Mehrtens daarentegen zal volgens de TPNPB pas vrij worden gelaten als de onafhankelijkheid van West-Papoea is erkend. De TPNPB meldt dat Mehrtens verplaatst is naar een hoofdkwartier van de groep in een afgelegen gebied. Hier wordt hij vastgehouden en later gebruikt als ruilmiddel bij politieke onderhandelingen.

De Indonesische autoriteiten zeggen dat ze een zoek- en reddingsteam inzetten. De politie merkte daar echter wel bij op dat dit logistiek moeilijk zal zijn omdat het afgelegen gebied alleen per vliegtuig bereikbaar is. Ondertussen zei de premier van Nieuw-Zeeland, Chris Hipkins, dat de ambassade van het land in Jakarta bezig is met de zaak. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf al eerder aan goed op de hoogte te zijn van de situatie.

Papoea Nieuw-Guinea

Papoea Nieuw Guinea was tot 1962 een Nederlandse kolonie onder de naam Nederlands-Nieuw-Guinea. Het gebied genaamd West Irian was na de Indonesische onafhankelijkheid uit de handen van de Republiek Indonesië gehouden door Den Haag. De Papoea’s zouden op den duur ‘richting zelfbeschikking begeleid worden’. In de periode tussen 1949 en 1962 zorgde dit voor aanhoudende spanningen tussen Indonesië en Nederland. Uiteindelijk droeg Nederland het gebied over aan Jakarta.