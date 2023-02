Weer massastaking op komst in het VK

Luchthavengrenspersoneel in het VK legt opnieuw het werk neer. Hun eerdere staking tijdens de kerstvakantie is veelbesproken. Ambtenaren van de UK Border Force leggen op 15 maart het werk stil als onderdeel van een bredere vakbondsactie waartoe is opgeroepen door de Public and Commercial Services Union (PCS).

Vakbond PCS riep de staking voor 15 maart uit tot om teneinde hiermee invloed uit te oefenen op de voorjaarsbegroting van het Britse ministerie van Financiën. De vakbond wil zo de onderhandelingen voor gunstigere loon-, pensioen- en werkzekerheidsvoorwaarden voor haar leden kracht bij zetten. Bij de PCS-staking zullen in feite ongeveer 100.000 leden van het ambtenarenapparaat en de publieke sector betrokken zijn, verspreid over verschillende afdelingen. “Onze strategie vraagt ​​om aanhoudende actie op gerichte gebieden waar we aanzienlijke druk op de werkgever kunnen uitoefenen, aangevuld met actie van alle leden wanneer het effect ervan kan worden gemaximaliseerd.”, zegt PCS.

Wederom hinder voor reizigers

Het hoofd van de PCS gaf al eerder al aan dat passagiers moeten wennen aan Britse grensstakingen, aangezien de Britse regering de eisen van de vakbond blijft afwijzen. Afgelopen december deed zich dan ook een hele reeks stakingen op Britse luchthavens voor in aanloop naar de feestdagen. Op dat moment was het ook nog eens noodweer. Militairen werden ingezet om de luchthavens nog enigszins draaiende en veilig te houden. Zij voerden paspoortcontroles uit. Een scherpe daling van het aantal detenties leidde tot de suggestie dat de soldaten niet streng genoeg controles uitvoerden op inkomende passagiers. De eendaagse staking volgende maand zal gevolgen hebben voor duizenden inkomende Britse vluchten.

Volgens luchtvaartgegevensanalisten van Cirium staan er op 15 maart momenteel 2.125 vluchten gepland voor aankomst op Britse luchthavens. London Heathrow Airport (LHR) spant de kroon met op die dag meer dan zeshonderd aankomende vluchten.