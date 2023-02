Twente Airport in hoger beroep om draaipaden

Twente Airport is het niet eens met de uitspraak van de rechter en gaat in hoger beroep, meldt RTV Oost. Ze willen een miljoeneninvestering voorkomen.

De luchthaven is al een lange tijd in discussie met de Inspectie Leefomgeving en Transport over het aanleggen van draaipaden aan de start- en landingsbaan. Om grotere vliegtuigen te laten vetrekken moeten deze namelijk worden aangelegd volgens de regels van de inspectie, maar Twente Airport vindt dat een onnodige verspilling van gemeenschapsgeld en geeft aan dat het ook zonder kan. Zes Boeing 747’s van Lufthansa konden namelijk zonder problemen vertrekken.

In december deed de rechter uitspraak over de zaak en stelde de ILT gelijk. Twente Airport moet de dure turnpads aanleggen als ze widebody-vliegtuigen willen laten vertrekken. In totaal kost de investering 2,5 miljoen euro. Het vliegveld gaf destijds aan na te denken over de volgende stap. Er is gekozen om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Gesprekken

Jan Schuring, directeur van Twente Airport, geeft aan dat het voorlopig gaat om een pro forma. ’Een pro forma beroep geeft ons vier weken extra tijd om diverse technische details grondig uit te zoeken en met de ILT te bespreken.’ Schuring zegt dat het hoger beroep na de gesprekken nog kan worden ingetrokken, maar dat is afhankelijk van de uitkomsten.