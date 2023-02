Zeldzame Boeing brengt bezoek aan Eelde

Groningen Airport Eelde (GAE) kreeg dinsdag bezoek van een Boeing 727-200. Het toestel vertrok een dag later.

De Boeing 727 landde dinsdagavond op Eelde vanaf Teesside International Airport in Engeland. Het toestel is eigendom van het Britse 2Excel Aviation, dat beschikt over twee exemplaren van het type. Beide machines worden ingezet voor ‘Oil Spill Response’ en zijn daarvoor speciaal omgebouwd.

Het is niet de eerste keer dat Eelde wordt bezocht door een 727 van 2Excel Aviation. Voor de coronacrisis waren de toestellen meerdere keren op de luchthaven te zien. Voorgaande keren was het bezoek onderdeel van een crewtraining, waarschijnlijk was dat ook deze week het geval. Het vliegtuig dat dinsdag landde, G-OSRA, is bijna 39 jaar oud. Voordat de 727 bij 2Excel Aviation terechtkwam vloog ze altijd voor FedEx.

Zeldzaam

Ooit was de Boeing 727 een vliegtuig dat overal ter wereld rondvloog. Ook op Schiphol waren er destijds dagelijks 727’s te bewonderen. Inmiddels vliegen er nauwelijks nog ‘whisperjets’ rond. In 2022 werd er geschat dat er wereldwijd nog maar 38 727’s actief zijn waarvan de meeste in Zuid-Amerika en Afrika.