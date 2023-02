Bijna-botsing tussen drone en Chinook

Een man veroorzaakte woensdag bijna een botsing tussen zijn drone en een Chinook-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht.

De 53-jarige man vloog met zijn drone bij vliegbasis Woensdrecht. Op dat moment was de Koninklijke Luchtmacht daar ook aan het oefenen met een Chinook-helikopter. Het kleine toestel vloog op een gegeven moment op dezelfde hoogte als de helikopter in de no-fly-zone om de basis. Dit zorgde voor een gevaarlijke situatie.

De Koninklijke Marechaussee hield de man aan en nam zowel zijn drone als SD-kaart in beslag. ‘Op het moment van staandehouding vlogen de drone en een chinook helikopter op dezelfde hoogte in dat gebied’, aldus de Marechaussee. Inmiddels is er ook een onderzoek gestart naar het voorval. Het is de tweede keer in een week tijd dat er een drone in beslag wordt genomen bij vliegbasis Woensdrecht. Op donderdag 2 februari vloog een 33-jarige man met zijn toestel rond de basis. Ook hij werd vervolgens aangehouden door de Marechaussee. In beide gevallen vond er geen botsing plaats maar soms gaat het wel mis. In 2021 kwam een Embraer 175 van Envoy Air in botsing met een drone.

Drones worden steeds toegankelijker voor mensen. Dat betekent ook automatisch dat er meer ongelukken kunnen gebeuren. Het is daarom belangrijk te weten waar je met een drone wel of niet mag vliegen. LVNL ontwikkelde met het oog daarop speciaal een online kaart waarop te zien is waar in Nederland wel en niet gevlogen mag worden.