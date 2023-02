Corendon vliegt hulpverleners gratis naar Turkije

Een groep van 162 Nederlandse hulpverleners is vrijdagochtend met Corendon naar het Turkse Gaziantep vertrokken.

De vlucht vertrok om 08.00 uur ‘s ochtends vanaf Schiphol in de richting van het rampgebied, waar deze week meer dan 20.000 mensen om het leven kwamen na twee zware aardbevingen. Aan boord zitten onder meer artsen, verpleegkundigen en journalisten. Ook gingen er hulpgoederen mee en bouwvakkers, die zich hebben aangesloten bij het initiatief van een transportbedrijf uit het Noord-Hollandse Vijfhuizen. Zij zullen helpen met het redden van mensen die nog vastzitten onder het puin. Ook zullen ze een bijdrage leveren aan opruimwerkzaamheden.

Maandag vloog Corendon, dat als bedrijf zijn wortels in het getroffen land heeft, ook al een groep reddingswerkers naar Turkije. Toen ging het om een vlucht van Eindhoven naar het zuidelijk gelegen Adana, met aan boord het Nederlandse Urban Search And Rescue-team dat gespecialiseerd is in het zoeken, redden en bergen van mensen onder het puin. Verder mogen hulporganisaties gratis hulpgoederen vervoeren met de maatschappij en vangt het bedrijf ontheemden op in hotels in het zuiden van Turkije.