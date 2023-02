Flybe maakt mogelijk weer doorstart

Woensdag maakte de Civil Aviation Authority (CAA) bekend dat de beheerders van het omgevallen Flybe een tijdelijk Air Operator Certificate (AOC) hebben aangevraagd. Het duidt op een mogelijke doorstart.

Als de AOC wordt verleend betekent dit niet dat de vluchten direct worden hervat. Het geeft de beheerders wel een kans om weer een goede basis voor de luchtvaartmaatschappij te creëren. Het is voor het eerst dat de CAA een aanvraag ontvangt voor een tijdelijke AOC van een failliete airline. Een woordvoerder van de CAA liet het volgende weten: ‘Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, zouden de beheerders het proces van herstructurering van het bedrijf kunnen starten. Flybe’s huidige licentie blijft ongeldig.’

Inmiddels hebben ook ex-Flybe werknemers gereageerd op het abrupte einde van de maatschappij. ‘We waren niet verrast, maar eerder geschokt. Oorspronkelijk was ons verteld dat het bedrijf over genoeg financiële middelen beschikte om twee tot drie jaar te kunnen overleven. De schok was dan ook erg groot toen bleek dat de operaties per direct moesten stoppen’, aldus Keith Sivel, een ex-Flybe piloot die nu al twee keer zijn baan verloor.

Faillissement

De Britse maatschappij hield het nog geen jaar vol, na 290 dagen stopte Flybe al met de vluchtuitvoering. Tot het eind vloog de airline met een vloot van negen Dash 8-Q400’s. Daarmee werden 23 routes onderhouden, waaronder een groot deel van en naar Schiphol. Volgens de beheerders is het faillissement te danken aan te late leveringen van vliegtuigen.