Nederlandse C-130 Hercules op weg naar Turkije

Defensie zet een C-130 Hercules-transportvliegtuig met medische faciliteiten aan boord in voor hulp aan aardbevingsslachtoffers in Turkije.

De ‘vliegende ambulance’ wordt ingezet na een verzoek vanuit de Turkse overheid en vertrok vrijdagochtend in de richting van het rampgebied, waar deze week meer dan 20.000 mensen om het leven kwamen na twee zware aardbevingen. Het toestel is vanaf zaterdag inzetbaar. Het vrachtruim van de C-130 wordt omgebouwd en kan dan per vlucht maximaal zeventig personen transporteren. Aan boord krijgen zij zorg van zo’n tien medisch specialisten van het Nederlandse Centrum voor Mens en Luchtvaart.

Vanwege de tienduizenden doden en gewonden is de druk op hulpinstanties in het gebied erg groot. Met deze zogeheten tactische aeromedical evaluatiecapaciteit hopen de Turkse autoriteiten gewonden vanuit het rampgebied naar andere plekken in Turkije te verplaatsen, alwaar ze de medische zorg kunnen krijgen die nodig is. De Nederlandse C-130 die daarbij zal worden ingezet vliegt onder de EATC-vlag van het Europese internationale commandocentrum dat voor zeven landen de operationele controle van militair luchttransport coördineert en uitvoert.