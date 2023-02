Oekraïne wil Nederlandse F-16’s

Oekraïne heeft Nederland officieel verzocht om de levering van F-16’s. Dat bevestigt minister Ollongren van Defensie.

De wens van Oekraïne hing al enige tijd in de lucht. Bij bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk en aan EU-leiders in Brussel benadrukte de Oekraïense president Zelensky het belang van de levering van gevechtsvliegtuigen. Volgens minister Ollongren is het verzoek begrijpelijk, maar ook ‘heel complex’. ‘We moeten de beschikbaarheid van F-16’s met de Amerikanen en andere bondgenoten bespreken. En we moeten serieus kijken naar de gevolgen, het kan niet zomaar van de ene op de andere dag. Daar moeten we eerlijk in zijn’, zei de minister tegenover Nieuwsuur en de NOS. Eind januari gaf minister-president Rutte aan dat er op dat moment nog geen verzoek lag, maar dat Nederland het leveren van F-16’s niet als taboe beschouwt. View this post on Instagram A post shared by Nieuwsuur (@nieuwsuur)

De complexiteit zit echter niet alleen in het feit dat het leveren van gevechtsvliegtuigen vanuit het westen als nieuwe escalatie van de oorlog kan worden gezien. In de eerste plaats zouden Oekraïense militairen een speciale opleiding moeten krijgen om met F-16’s te kunnen vliegen. Bovendien zou er voor de levering toestemming moeten worden gegeven vanuit de Verenigde Staten, omdat het gaat om een Amerikaans defensiesysteem. Nog geen twee weken geleden gaven de Amerikanen aan het idee van straaljagerleveringen ‘zeer zorgvuldig’ te bespreken, waarna president Biden liet weten dat dergelijke leveringen er vanuit de VS niet zullen komen. Ook de Duitse bondskanselier Scholz lijkt het leveren van gevechtsvliegtuigen uit te sluiten, terwijl Frankrijk en Polen er juist wel voor open zouden staan. "We have freedom. Give us wings to protect it"



Volodymyr Zelenskiy presents the Speaker of the House of Commons with a pilot's helmet, as the president calls for allies to supply combat aircraft to Ukraine https://t.co/xQ1LgZzjch pic.twitter.com/hTeVyC2LMP— Bloomberg UK (@BloombergUK) February 8, 2023