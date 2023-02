Antonov An-124 helpt voorafgaand aan missie

Een Antonov An-124 vervoerde afgelopen donderdag het door Airbus gebouwde ruimtevaartuig Jupiter Icy Moons Explorer, beter bekend als Juice.

Het toestel, registratie UR-82029, werd geladen op de luchthaven van Toulouse. In totaal weegt de Jupiter Icy Moons Explorer volgens Airbus circa 6,2 ton. De An-124 steeg vervolgens op onderweg naar Kourou (Frans-Guyana), de locatie waar de Europese ruimtehaven zich bevindt. Op foto’s die na aankomst gemaakt werden viel te zien dat Juice uitgeladen werd. ‘Welkom in Guyana. Wij zijn er trots op u (Jupiter Icy Moons Explorer, red.) te mogen verwelkomen in Europe Space Port voor je laatste paar weken op aarde alvorens je vertrekt naar de ijzige manen van Jupiter’, schreef iemand op Twitter. Bienvenue en Guyane 🛰️#JUICE 🤗Nous sommes fiers de t'accueillir au @EuropeSpacePort pour tes dernières semaines sur Terre avant que tu ne partes vers les lunes glacées de Jupiter 🚀@ESA_JUICE @ESA_fr @Arianespace @AirbusSpace @esa @CNES pic.twitter.com/zKfHmijSz3— Centre spatial guyanais (@EuropeSpacePort) February 10, 2023 #JUICE’s final take-off 🛫 before lift-off! 🚀

Missie naar Jupiter

Nadat het toestel arriveerde, startte Airbus in samenwerking met European Space Agency (ESA) met de laatste voorbereidingen in aanloop naar de lancering die medio april dit jaar gepland staat. De voorbereidingen bestaan onder meer uit tests en inspecties. Tevens wordt het ruimtevaartuig voorzien van camera’s, spectrometers, een ijs doordringende radar en een hoogtemeter. Nadat brandstof bijgetankt is, krijgt zij haar plaats op de Ariane 5-raket. De laatste ESA-missie met deze raket duurt meer dan tien jaar. Tijdens de missie worden magnetische velden van Jupiter bestudeerd. Ook onderzoekt Jupiter Icy Moons Explorer levensvatbare omstandigheden in het ijs op de Joviaanse manen. Voor Airbus komt met deze lancering een einde aan het bijna tien jaar durend technologisch en industrieel avontuur dat al begon voordat zij geselecteerd werd door ESA.