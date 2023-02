TUI 787 landt drie dagen later op Schiphol

Een Boeing 787 van TUI landde donderdagmiddag op Schiphol, terwijl het toestel eerder deze week had moeten arriveren.

De machine, registratie PH-TFK, was afkomstig uit Willemstad. Daar stond het vliegtuig sinds afgelopen maandag (lokale tijd) aan de grond. Reden daarvoor was dat problemen geconstateerd werden aan de luchtverversingsinstallatie. Vanuit Willemstad had de 787 naar Bonaire moeten vliegen alvorens koers te zetten terug naar Amsterdam. Die vluchten werden geannuleerd. Circa tweehonderd passagiers werden door het mankement getroffen. TUI zorgde volgens Curaçao.nu voor accommodaties en boekte hen om op andere vluchten. Voor zeventig van die tweehonderd werd een charter gehuurd van Air Century. De groep zou aan het begin van een vakantie in Bonaire staan; Willemstad was slechts de tussenstop.

Onderdelen werden overgevlogen

Dinsdag werd een onderdeel ingevlogen om de 787 te kunnen repareren. Helaas was het probleem hiermee niet verholpen. Woensdag werd dan ook een vervolgunit van de installatie naar Curaçao gevlogen. Dat bood uitkomst, de machine kon donderdag alsnog vanuit Willemstad vertrekken richting Schiphol. De 787 steeg 22:35 uur lokale tijd op en kwam na een vlucht van acht uur en 45 minuten aan op haar bestemming. Sindsdien staat het vliegtuig op Nederlandse bodem. De eerstvolgende vlucht is volgens Flightradar24 vandaag richting het Mexicaanse Cancun.

Andere 787

In april vorig jaar stond een andere 787, registratie PH-TFL, aan de grond op dezelfde luchthaven als de PH-TFK. Toen het toestel was vertrokken vanuit Bonaire onderweg naar Amsterdam, merkten de vliegers al vrij snel een barst in de cockpitruit op. Uit voorzorg maakte het vliegtuig een landing op de luchthaven van Willemstad. Na de landing zou TUI zich volgens de reizigers ‘aan hun lot hebben overgelaten’. Op zondag 17 april deed de ongeplande landing zich voor en de woensdag daarop vlogen de passagiers terug naar Amsterdam.