Delta 767 opgeschrikt door ‘afschuwelijke’ geluiden

Een Boeing 767 van Delta Air Lines maakte afgelopen vrijdagochtend een ongeplande landing op luchthaven Prestwick (Glasgow) wegens een motorbrand.

De machine, registratie N197DN, steeg rond de klok van elf uur ’s ochtends op vanuit Edinburgh onderweg naar New York John F. Kennedy. Toen de 767 nog geen tien minuten in de lucht zat, besloten de vliegers een lus te maken richting Glasgow, omdat in de rechtermotor brand was ontstaan. Op videobeelden is te zien dat de motorbrand aanhield. De flight crew besloot derhalve tot een landing op Glasgow Prestwick Airport.

Delta 767 landt na circa twintig minuten op Prestwick wegens een motorbrand © Flightradar24.com

Nachtmerrie voor passagiers

Toen de brand uit de motor zich voordeed, waren volgens een anonieme vrouwelijke passagier ‘afschuwelijke’ geluiden te horen. ‘Ik hield de hand van mijn vriendin vast, omdat ik werkelijk dacht dat we misschien niet zouden landen’, vertelde ze bij LBC News. Daarna heerste in het vliegtuig volgens de passagier in kwestie een stilte omdat er vrijwel geen geluid meer hoorbaar was. Vermoedelijk zouden de vliegers besloten hebben de rechtermotor uit te zetten, evenals het in-flight entertainment. 📹 🇺🇸-Bound Flight Lands in Flames – Reports



An Edinburgh to New York Delta flight made an emergency landing at 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Prestwick airport after flames were seen coming from one of the wings. pic.twitter.com/5z3QzLu6Uw— MOCez🇷🇺🇱🇾🇮🇶🇾🇪🇨🇳🇵🇰🇵🇸🇸🇾🇮🇳🇮🇷🇰🇵 (@Mousacisse1) February 11, 2023

767 opgewacht

Na een lus te hebben gemaakt boven het midden van Schotland landde de 767 om 11:25 uur lokale tijd veilig op luchthaven Prestwick. De machine werd opgewacht door de brandweer en medische diensten. ‘Mensen begonnen na de landing te klappen en te fluiten’, vertelde de anonieme vrouw. Voor de reizigers was het daarna een groot raadsel wat zij konden verwachten. ‘We kregen geen nieuws van Delta, ze hebben ons niet op de hoogte gebracht.’ Delta liet in een reactie weten ‘eraan te werken hen (gedupeerden, red.) via Edinburgh naar hun eindbestemming te brengen.’ Het toestel stond volgens Flightradar24 zaterdag nog aan de grond in Glasgow.