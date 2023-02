Progressie op Schiphol: ‘Dat is ongekend’

Hoewel de meivakantie op Schiphol nog niet voor de deur staat, blikt de Werkgeversvereniging Passagiers en Bagageafhandeling Luchtvaart (WPBL) daar nu al op vooruit.

De vraag is of op dat moment al genoeg bagageafhandelaren beschikbaar zijn. Schiphol werd afgelopen vakanties geplaagd door tekorten bij de bagageafhandeling. In de zomervakantie moest de luchthaven noodgedwongen limieten stellen aan het aantal reizigers dat vanaf de luchthaven vertrok en in de maanden september en oktober kwam daar nog geen eind aan. De verwachting is dat 26 maart de maxima verdwijnen. Daardoor zou geen limiet meer van toepassing zijn gedurende de meivakantie.

Stapsgewijs

Edwin van der Linden, voorzitter van WPBL, is van mening dat werkgevers hun best hebben gedaan de omstandigheden op Schiphol te verbeteren. ‘We hebben in onze sector net een nieuwe cao afgesproken per 1 juli 2022. De salarissen van de laagstbetaalde medewerkers in onze sector stijgen de komende drie jaar stapsgewijs met ruim 25 procent. Dat is ongekend’, licht hij toe tegenover WNL.

Toeslag per passagier

Schiphol ziet de lonen van bagageafhandelaars echter het liefst sneller stijgen. Probleem is dat afhandelbedrijven zoals Swissport, Menzies, Aviapartner en Viggo, met luchtvaartmaatschappijen contracten hebben lopen die voor meerdere jaren vaststaan. ‘Daardoor zijn de kosten om de loonsverhoging te versnellen moeilijk op de luchtvaartmaatschappijen te verhalen, omdat het ook moeilijk is die contracten open te breken,’ aldus Van der Linden. Hij wil dat Schiphol de regie ter hand neemt. Vooralsnog heeft de luchthaven een lening van 10 miljoen euro geboden. Van der Linden beschouwt dit niet als een oplossing: “Een lening is niet gratis en moet uiteindelijk worden terugbetaald.” Hij denkt dat een toeslag van enkele euro’s per passagier de afhandelbedrijven op Schiphol wel kan helpen bij het werven van broodnodig extra personeel.