Air India finaliseert mega-order

Bijna vijfhonderd vliegtuigen zullen door Airbus en Boeing gebouwd worden voor Air India. De maatschappij bestelde recentelijk 290 vliegtuigen bij Airbus en 220 bij Boeing. Een van de grootste vliegtuigorders ooit is daarmee een feit.

Het zat al even in de pijplijn maar de deals zijn rond: Air India bestelt 470 Boeing- en Airbus-vliegtuigen. Sinds eind vorig jaar werd gespeculeerd over de megadeal die zo’n honderd miljard dollar zou moeten omvatten. Volgens bronnen van Reuters zijn nu alle contracten getekend. De op 10 februari ondertekende Airbus-order omvat 210 A320neo-jets en veertig A350 widebody’s. De deal met Boeing werd gesloten op 27 januari. Boeing zal naar verwachting 190 737 MAX-toestellen, twintig 787 Dreamliners en tien 777X’en leveren. Over welke varianten dit precies gaat is nog niet duidelijk. De luchtvaartmaatschappij, ooit de grootste van India, heeft terrein verloren aan goedkope luchtvaartmaatschappijen zoals IndiGo en SpiceJet op de binnenlandse markt en aan andere internationale maatschappijen op de langeafstandsmarkt. De nieuwe toestellen zouden Air India competitief moeten houden in de toekomst. Duidelijk is in ieder geval dat de omvang van de bestelling uniek is.

Het is zeker een van de grootste orders ooit. Voor een bestelling van een vergelijkbare omvang moeten we terug naar 2011: toen bestelde American Airlines 460 Airbus- en Boeing-jets. Deze schaalgrootte betekent naar alle waarschijnlijkheid ook dat Air India op serieuze kortingen kan rekenen. Dan nog hebben we te maken met een flinke opsteker voor de vliegtuigbouwers die het afgelopen jaar nog nauwelijks konden profiteren van het herstel van de luchtvaartbranche. Voor Airbus biedt een bestelling van A350’s ook een oplossing: vorig jaar kwamen de A350-reserveringen van de Russische maatschappij Aeroflot namelijk te vervallen. De gereserveerde productieslots die aanvankelijk voor de geboycotte Russen bestemd waren, kunnen nu mogelijk ingevuld worden door de bestelling voor Air India. In afwachting van de afrondende gesprekken weigerden Airbus en Boeing commentaar te geven. Ook Air India houdt de kaarten gesloten.