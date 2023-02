KLM wil reizigersbeperking van Schiphol

KLM wil dat Schiphol het aantal reizigers vanaf de luchthaven in de meivakantie in de ochtend gaat beperken. Dat bevestigt ’s lands belangrijkste luchtvaartmaatschappij vanwege de problemen die zich vorig jaar in de meivakantie voordeden.

Marjan Rintel, de topvoruw van KLM, gaf vorige week in een interne webcast al aan dat de luchthaven de meivakantie niet aankan zoals het er nu uitziet. Daarom zullen er maatregelen genomen worden, zo meldt het Dagblad van het Noorden. “Er is afgesproken dat we een kleine regulering van 8 tot 11 in de ochtend zullen doen. Schiphol is in gesprek met de overige afhandelaren. Want als het bij andere luchtvaartmaatschappijen opstroopt, kunnen wij er ook last van krijgen”, vertelde Rintel. Anders dan KLM gaf de reisbranche eerder aan juist absoluut geen beperkingen te willen.

Dat de komende vakantieperiodes vlekkeloos zullen verlopen is, zoals de zorgen van Rintel doen vermoeden, allerminst zeker. Het luchthavenbedrijf is nog altijd op zoek naar personeel. “Als dat probleem niet binnen enkele weken wordt opgelost, zal Schiphol opnieuw moeten ingrijpen”, zei de directeur van de luchthaven recentelijk nog. Anders dan vorig jaar lijken de zaken bij de beveiliging wel op orde, maar de afhandelingsbedrijven op het vliegveld kampen nog altijd met personeelstekorten. Er zouden nog honderden extra medewerkers nodig zijn om de drukke periodes aan te kunnen. Mocht het de bedrijven niet lukken die problemen binnen een aantal weken op te lossen, dan zal er vanuit Schiphol opnieuw moeten worden ingegrepen. ‘Er is sprake van een patstelling. De beloning van de beveiligers ligt rond de zeventien euro per uur, waar dat op het platform twaalf euro per uur is. Daardoor vertrekken er mensen’, aldus een woordvoerder van de luchthaven. De tijd begint te dringen want Schiphol moet, als het wil beperken, dit formeel regelen.

Rintel neemt intussen haar eigen maatregelen. Zo zal KLM onder andere personeel van de vrachtdivisie laten meewerken aan de afhandeling van passagiersvluchten. Ook blijft de aandacht van de maatschappij niet beperkt tot de meivakantie. Als de personeelstekorten niet worden opgelost zal dit ook in de zomervakantie tot problemen leiden, waarschuwt Rintel. “Als je verder doorkijkt naar de zomer, zie je dat het moeilijk is, bijvoorbeeld bij de technische afdeling en onderhoud. Ook gaan we meer naar China vliegen, waar we vanwege het omvliegen om Rusland meer piloten moeten meenemen. We zullen alle zeilen moeten bijzetten”, aldus Rintel.