Nederlandse F-35’s onderscheppen Russische vliegtuigen

Twee Nederlandse F-35’s die momenteel in NAVO-verband in Polen gestationeerd staan, hebben maandag voor het eerst een onderschepping uitgevoerd.

Bij een inzet van de Nederlandse Quick Reaction Alert (QRA) werden de twee F-35’s de lucht in gestuurd om een formatie vliegtuigen te identificeren en escorteren. De op het moment van de inzet nog onbekende vliegtuigen naderden vanuit Kaliningrad het NAVO-gebied dat onder de verantwoordelijkheid van Polen valt. De F-35’s waren binnen korte tijd ter plaatse en stelden vast dat het om drie Russische vliegtuigen ging: een IL-20M Coot-A-turboprop die begeleid werd door twee SU-27-gevechtsvliegtuigen. Nadat de Nederlandse toestellen de formatie enige tijd op afstand escorteerden, werd de begeleiding overgedragen aan de Duitse luchtmacht.