Nederlandse Hercules druk met gewondentransport

De C-130 Hercules die door Defensie naar Turkije is gestuurd om aardbevingsslachtoffers te helpen, is gestart met het vervoeren van gewonden.

De Hercules vertrok 10 februari van Eindhoven richting het rampgebied. Een dag later vervoerde het toestel al tientallen mensen naar ziekenhuizen in Antalya en Ankara. In totaal maakten twaalf slachtoffers gebruik van de speciaal geplaatste ziekenbedden in de C-130 en vlogen 69 familieleden mee. Maurice Schonk, detachementscommandant, vindt dat de operatie een mooi resultaat oplevert. Ook wordt de hulp ‘zeer gewaardeerd door de bevolking.’

De ‘vliegende ambulance’ wordt ingezet na een verzoek vanuit de Turkse overheid. Vanwege de vele slachtoffers is de druk op hulpinstanties in het gebied erg groot. Met de zogeheten tactische aeromedical evacuatiecapaciteit hopen de Turkse autoriteiten gewonden vanuit het rampgebied naar andere plekken in Turkije te verplaatsen, waar ze de medische zorg kunnen krijgen die nodig is.

Inrichting

Het vrachtruim van de Hercules is nu speciaal ingericht met medische faciliteiten. Aan boord krijgen gewonden zorg van tien medisch specialisten van het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML). De ziekenhuizen nabij de vluchtbestemming nemen de zorg voor de aardbevingsslachtoffers vervolgens over.