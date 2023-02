LVNL laat medische drones via ‘digitale snelweg’ vliegen

Dit jaar gaat een samenwerking tussen Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de ANWB en KPN van start. Het doel: drones en bemande luchtvaart veilig door het luchtruim laten vliegen.

Dit jaar starten de partijen een experiment met een ‘digitale dronecorridor‘. Daarbij worden medische dronevluchten tussen twee vestigingen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle en Meppel uitgevoerd. Met dergelijke vluchten kunnen met spoed bloed, medicijnen en diagnostische monsters worden vervoerd. Omdat het Nederlandse luchtruim nog niet is ingericht voor zogeheten Beyond Visual Line of Sight-dronevluchten, waarbij de piloot geen direct zicht op de drone heeft, kunnen deze momenteel niet eenvoudig worden uitgevoerd. Een speciale digitale snelweg voor drones moet de volgende stap zijn in het veilig samen laten gaan van bemande en onbemande luchtvaart.

Het komende jaar willen de partijen ervaring opdoen met het inzetten van onbemande vliegtuigen in het luchtruim, zodat er op korte termijn meer ruimte komt voor dronevluchten voor bijvoorbeeld spoedeisend, snel en voordelig transport van medische goederen. De eerste vluchten tussen de twee ziekenhuizen staan gepland in de eerste helft van het jaar. Om een beter beeld te krijgen van de verschillende omstandigheden zal er later in het jaar ook getest worden in drukkere luchtruimen, zoals dat boven Rotterdam.