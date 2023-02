Marechaussee mag reizigers niet meer etnisch profileren

De Koninklijke Marechaussee mag mensen niet langer controleren op basis van hun huidskleur. Dat oordeelde het gerechtshof in Den Haag dinsdag.

Met de uitspraak van het hof wordt een streep gezet door het eerdere vonnis van de rechtbank, dat etnisch profileren wel toeliet. De door de marechaussee gehanteerde MTV-controles moeten nu aan banden worden gelegd. Dergelijke controles worden ingezet bij de screening van passagiers van vliegtuigen, treinreizigers en weggebruikers. Dat betekent dat de uitspraak ook gevolgen zal hebben voor de werkwijze op luchthavens, waaronder Schiphol.