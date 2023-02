Schiphol moet reizigers weer teleurstellen

Schiphol stelt in de meivakantie toch weer een maximum in voor het aantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven mag vertrekken. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in De Telegraaf.

De capaciteit wordt iedere dag van de vakantieperiode met duizenden reizigers verminderd. Volgens directeur Corporate Affairs Kees Boef kan Schiphol dagelijks zo’n 70.000 vertrekkende passagiers aan, vijf procent minder dan aanvankelijk gepland. ‘Tegelijk komen we van 40.000, dus we gaan de goede kant op. Maar we doen dit gefaseerd en zonder het systeem te overbelasten’, aldus Boef in De Telegraaf. Maandag riep KLM de luchthaven al op toch een maximum in te stellen.

In januari, toen Schiphol aankondigde de maximumaantallen los te laten, was interim-CEO Ruud Sondag nog zeer optimistisch over het verloop van de meivakantie. Door capaciteitproblemen bij met name de afhandelingsbedrijven komt de vakantieperiode er nu toch anders uit te zien.