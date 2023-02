Opnieuw botsing voorkomen in Verenigde Staten

In januari wisten piloten van een Cessna 208B een botsing af te wenden op de luchthaven van Honolulu. Dit is het derde incident waarbij twee vliegtuigen bijna botsen in één maand tijd.

De National Transportation Safety Board (NTSB) en de Federal Aviation Administration (FAA) zijn een onderzoek gestart naar een bijna-botsing op de Hawaiiaanse luchthaven van Honolulu. Tijdens het voorval kruiste een Boeing 777 van United de baan waarop op dat moment een Cessna 208B bezig was met het uitrollen na de landing. De piloten van de Cessna konden hun toestel op tijd tot stilstand brengen waardoor een botsing uit bleef.

De luchtverkeersleiding gaf de United-vlucht de opdracht de start- en landingsbaan niet te kruisen, maar de vliegers van de 777 bleven om onbekende reden toch taxiën en staken de baan over. De Cessna die een vrachtvlucht uitvoerde voor Kamaka Air, kwam op ongeveer 350 meter van de plek waar de Boeing overstak tot stilstand.

Eerdere gebeurtenissen

Opmerkelijk is dat dit het derde incident is in één maand tijd waar sprake is van een ‘runway incursion’. Begin februari landde een Boeing 767F van FedEx bijna op een Boeing 737 van Southwest toen beide toestellen een klaring kregen om van dezelfde start- en landingsbaan gebruik te maken. Medio januari vond er bijna een botsing plaats tussen een Boeing 777 van American Airlines en een Boeing 737 van Delta toen de 777 de baan overstak terwijl het Delta-toestel al was begonnen aan de ”take-off roll’.