Poetin laat vliegtuig liever links liggen

Sinds het begin van de inval in Oekraïne verkiest de Russische president Poetin steeds vaker een gepantserde trein boven het presidentiële vliegtuig.

Naast het aan de grond blijven van de speciale Ilyushin Il-96 lijken ook de auto’s zoveel mogelijk in de garage te blijven staan. Volgens Russische media vertrouwt Poetin met het oog op zijn eigen veiligheid beide vervoermiddelen niet meer. Met name het gebruik van het opvallende presidentiële vliegtuig zou hij te riskant vinden. Het toestel is met technologie relatief eenvoudig te volgen, waardoor de Russische president de kans reëel zou achten dat er een aanslag gepleegd wordt.

In plaats daarvan reist Poetin, sinds hij opdracht gaf tot de inval in Oekraïne, via privé stations vrijwel exclusief met een gepantserde trein van en naar zijn residenties, zo schrijft The Moscow Times. De trein lijkt naar verluidt op de reguliere langeafstandstreinen die in het land worden gebruikt, maar zou in werkelijkheid voorzien zijn van een speciaal pantser, een slaapwagon, een kantoor en een wagon voor beveiligde communicatie. Het voertuig zou zo ontworpen zijn dat deze altijd op topsnelheid kan rijden en er nooit ongewenste stops gemaakt hoeven te worden. Ook premier Michail Misjoestin zou er wel eens gebruik van maken.