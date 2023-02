Mogelijk grote Russische luchtaanval op komst

Rusland is bezig met het voorbereiden van een groot luchtoffensief en verzamelt gevechtsvliegtuigen aan Oekraïense grens. Volgens internationale inlichtingendiensten gaat Oekraïne een zware tijd tegemoet.

De Russische luchtmacht heeft tijdens de oorlog in Oekraïne nog een betrekkelijk bescheiden rol gespeeld. Dit lijkt echter te gaan veranderen nu het Kremlin en masse gevechtsvliegtuigen opstelt aan de grens met Oekraïne. Een grote Russische luchtaanval is volgens diverse inlichtingendiensten en media dan ook op handen en de Westerse coalitie zet de laatste tijd in op het aanvoeren van munitie en luchtverdedigingssystemen om deze dreiging het hoofd te kunnen bieden.

De eenheden waar het om gaat zouden voornamelijk straaljagers en helikopters zijn. Deze zouden de moeizame grondcampagne van de Russische landmacht moeten ondersteunen. Eerder gebeurde dit vooral met kruisvluchtwapens. Dat arsenaal zou volgens diverse duiders inmiddels zeer sterk zijn uitgedund waardoor Moskou genoopt is van tactiek te wisselen. Of dit succesvol zal zijn moet nog blijken. In de beginfase van de oorlog bleek namelijk dat specifiek de gevechtshelikopters van de Russen eenvoudige doelwitten zijn voor Oekraïne.

Nieuwe Soechoj’s

Meer dan de helikopters zijn de straaljagers van Rusland een geduchte tegenstander. Wat voor toestellen dit zouden kunnen zijn blijft echter nog onzeker. Volgens Russische media heeft de luchtmacht de laatste tijd nieuwe toestellen geleverd gekregen. Dit volgde na het verlies van tenminste zeventien Soechoj Su-34’s tijdens de invasie van Oekraïne. Eind vorig jaar maakte het Russische staatsbedrijf Soechoj bekend een nieuwe partij Su-34’s, vervaardigd in de fabriek in Novosibirsk, te gaan leveren. Deze geavanceerde toestellen betekenen een serieuze dreiging. Hoewel niet duidelijk wordt gemaakt over hoeveel toestellen het gaat, blazen de vliegtuigbouwer en politici hoog van de toren: “De Russische strijdkrachten krijgen nieuwe, zeer efficiënte luchtvaartapparatuur. Ondanks de ongekende druk van het Westen op de Russische industrie, worden de belangrijkste taken van de militaire industrie uitgevoerd”, aldus Denis Manturov, de vicepremier van de Russische Federatie.

Tegenmaatregelen

NAVO-baas Jens Stoltenberg windt er geen doekjes om en zegt dat Westerse landen dringend meer wapens naar Oekraïne moeten sturen. Dit wakkert ook het debat over gevechtsvliegtuigen weer aan. Hoe dan ook zouden dergelijke toestellen voorlopig nog geen rol kunnen spelen in de verdediging tegen een grote aanval van Rusland. In de eerste plaats zouden Oekraïense militairen namelijk een langdurige opleiding moeten krijgen om met Westerse toestellen zoals de Tornado of de F-16 te kunnen vliegen. Bovendien is er nog lang geen politieke consensus en zou er voor de levering toestemming moeten worden gegeven vanuit de landen waar de toestellen gemaakt worden zoals de Verenigde Staten. President Biden blijkt echter geen voorstander van de levering van straaljagers. Ook de Duitse bondskanselier Scholz heeft het leveren van gevechtsvliegtuigen brij resoluut afgewezen. Dit terwijl landen als Nederland, Frankrijk en Polen er juist wel voor open voor zouden staan.