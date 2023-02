CEO Schiphol: ‘Een slecht hoofdstuk’

De Royal Schiphol Group heeft een naar eigen zeggen ‘slecht 2022’ gedraaid. Het bedrijf maakte miljoenen euro’s verlies, ondanks een sterk herstel van het vliegverkeer.

Het verlies bedroeg over het hele jaar 28 miljoen euro, en is grotendeels te wijten aan de opschalingsproblemen waarmee Schiphol het afgelopen jaar kampte. Gedurende vrijwel het hele zomerseizoen waren er chaotische situaties op de luchthaven. Door personeelstekorten bij de beveiliging stonden er vaak urenlange wachtrijen voor de security. Ook raakten er veel koffers kwijt door problemen bij de afhandelingsbedrijven. De problemen hebben Schiphol zo’n 120 miljoen euro extra gekost, onder meer aan compensaties voor passagiers die hun vlucht misten. De kwestie kostte uiteindelijk zowel CEO Dick Benschop als operationeel directeur Hanne Buis hun baan.

‘Nooit eerder in de geschiedenis van Schiphol hebben we zoveel reizigers en luchtvaartmaatschappijen teleurgesteld als in 2022’, zegt interim-CEO Ruud Sondag. ‘De geleverde inzet en het harde werken van iedereen bij Schiphol hebben niet geleid tot de noodzakelijke verbeteringen in het systeem. Daardoor hebben we niet de service kunnen bieden die we wilden. 2022 zal onze geschiedenisboeken ingaan als een slecht hoofdstuk. Een hoofdstuk dat we niet vergeten en gebruiken om vanaf nu beter te presteren. Daar werken we hard aan. In 2022 zijn we gestart met het doorvoeren van structurele verbeteringen. Omdat we het beter moeten doen. En ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen.’

Cijfers

Schiphol verbond Nederland het afgelopen jaar met 313 directe bestemmingen, waarvan 129 intercontinentaal. Daarmee was het binnen Europa de beste luchthaven qua directe connectiviteit. Wereldwijd was het zelfs de derde best verbonden hub. In totaal vonden er op Schiphol 397.646 vliegbewegingen plaats, een stijging van liefst 49 procent ten opzichte van coronajaar 2021. Op de vliegvelden van Eindhoven en Rotterdam The Hague ging het om respectievelijk 40.252 en 15.772 vliegbewegingen. De som van het aantal passagiers dat via de verschillende luchthavens van de groep reisde bedroeg 60,8 miljoen, waar dat er in het voorgaande jaar slechts 28,9 miljoen waren. Op een omzet van bijna 1,5 miljard euro werd een verlies geleden van 28 miljoen, waar het in 2021 nog 287 miljoen ging.