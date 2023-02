Jaarcijfers KLM zien er goed uit

Ondanks de operationele problemen op Schiphol zien de jaarresultaten van KLM over 2022 er goed uit. De maatschappij boekte honderden miljoenen euro’s winst, maar ziet tegelijkertijd veel onzekerheden.

In 2022 boekte de KLM Groep door het snelle aantrekken van de vraag naar reizen een winst van 706 miljoen euro op een omzet van 10,7 miljard. Daarmee komt het bedrijf in de buurt van het resultaat over pre-coronajaar 2019, toen er ruim 850 miljoen werd bijgeschreven. Ook op het concernniveau van Air France-KLM zien de resultaten er goed uit: 700 miljoen winst, 26,4 miljard omzet en zelfs een omzetrecord in het laatste kwartaal. Volgens KLM tonen de cijfers aan ‘dat mensen willen blijven reizen’, maar het bedrijf benadrukt dat er momenteel desalniettemin veel onzekerheden zijn. Geopolitieke spanningen, hoge inflatie, een mogelijke recessie en de hoge brandstofprijzen kunnen allemaal een grote impact hebben op de financiën in 2023.

‘Deze resultaten hebben we bereikt dankzij de loyaliteit van onze klanten en de inzet van alle collega’s. In het afgelopen jaar hebben de collega’s zich enorm ingespannen om onder moeilijke omstandigheden onze klanten een goede ervaring te bieden’, zegt een trotse CEO Marjan Rintel, die halverwege het afgelopen jaar aantrad. ‘Er blijven grote uitdagingen, maar als we naar de resultaten voor 2022 kijken, hebben we reden om voorzichtig optimistisch te zijn. Nederlanders willen blijven vliegen en we zien dat reizen wereldwijd toeneemt.’ Rintel geeft aan dat het bedrijf de komende jaren doorgaat met de focus op verduurzaming.

Alle markten presteerden het afgelopen jaar boven verwachting, met uitzondering van Azië. Met name in China zorgden de aanhoudende coronarestricties voor een belemmering van het herstel, al komt daar binnenkort naar verwachting verandering in. KLM verwelkomde 25,8 miljoen passagiers aan boord en bij Transavia ging het om 7,7 miljoen. Door de operationele problemen op Schiphol lag de klantbeleving wel onder de maat, en werd er in het laatste kwartaal bovendien een verlies van 170 miljoen euro geleden.