JetBlue dient klacht in over Nederlandse regering

JetBlue is klaar om vluchten te starten naar Schiphol, maar kreeg herhaaldelijk te maken met afwijzingen voor slotaanvragen. De luchtvaartmaatschappij is het er niet mee eens en diende daarom een klacht in.

De klacht ging richting het Amerikaanse ministerie van Transport (DOT). ‘De weigering van de Nederlandse overheid om slots beschikbaar te stellen aan JetBlue is te wijten aan het plan om het aantal jaarlijkse vliegbewegingen op Schiphol drastisch te verminderen’, aldus JetBlue. De maatschappij probeerde tevergeefs slots van Aeroflot en het inmiddels failliette Flybe te bemachtigen. JetBlue noemt de meerdere afwijzingen ‘flagrante discriminatie’ van Airport Coordination Netherlands (ACNL).

Dinsdag vroeg JetBlue de Amerikaanse regering om een laatste redmiddel zodat de airline toch slots krijgt op Schiphol. De low-cost maatschappij wil dat de Amerikaanse regering KLM dwingt slots af te staan. Het Amerikaanse bedrijf stelt dat het gedrag van de Nederlandse regering in strijd is met twee internationale afspraken waaronder de ‘Open Skies’-overeenkomst tussen de VS en de Europese Unie. Deze afspraken zorgen ervoor dat luchtvaartmaatschappijen op een eerlijke manier met elkaar kunnen concurreren.

Routes

JetBlue hoopt door middel van de laatste optie toch slots te bemachtigen op Schiphol, zodat dagelijks twee retourvluchten kunnen plaatsvinden. De airline wil graag vluchten starten naar New York JFK en Boston. De maatschappij voert al dergelijke vluchten uit vanaf Londen Heathrow, Londen Gatwick en Parijs Charles de Gaulle.