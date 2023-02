Mogelijk ook genderneutrale uniformen bij KLM

KLM zegt te bekijken hoe de uniformvoorschriften aan te passen zijn. De maatschappij wil op die manier inclusiever worden.

Van cabinepersoneel wordt verwacht dat ze het blauwe uniform dragen. KLM zegt ervoor te willen zorgen dat alle medewerkers zich daar ook prettig bij voelen. ‘Diversiteit en inclusie is een belangrijk thema binnen KLM. Daarom bekijkt KLM hoe de uniformvoorschriften aan te passen zijn, om meer ruimte te geven aan collega’s om zichzelf te zijn in het uniform, wie ze ook zijn’, zegt een woordvoerder van de maatschappij tegenover NU.nl. In het streven naar meer inclusiviteit worden ook kleine dingen aangepakt. Zo zijn de toiletten aan boord die beschikken over de faciliteiten om baby’s te verschonen tegenwoordig voorzien van een pictogram van enkel een baby, waar dat er vroeger één van een vrouw die een baby verschoont was.

Naast KLM zijn ook andere luchtvaartmaatschappijen de afgelopen jaren meer bezig met inclusiviteit voor het personeel. Zo staan airlines als JetBlue, Virgin Atlantic en Alaska Airlines hun crew toe zelf het uniform uit te kiezen waarin ze zich het prettigst voelen. Het Canadese WestJet veranderde afgelopen jaar haar uniformen en laat medewerkers tegenwoordig kiezen uit de ‘Lakes’- of ‘Rocky Mountain’-collectie, in plaats van die voor mannen of vrouwen. In Europa zijn de meeste maatschappijen terughoudender. Zo houdt British Airways, dat sinds anderhalf jaar wel de uitspraak ‘ladies and gentlemen’ vermijdt, met de komst van haar nieuwe uniformen dit jaar vast aan het huidige beleid. Wel zou de maatschappij mannelijke medewerkers toestaan makeup, sieraden en handtassen te dragen.