Alarm voor twee Qantas-vluchten

NSW Health heeft een mazelenalarm afgegeven voor twee Qantas-vluchten nadat bij een passagier die met deze airline had gevlogen de diagnose mazelen was gesteld.

Het alarm had betrekking op de vluchten QF42 vanuit Jakarta naar Sydney en QF1433 vanuit Sydney naar Canberra op 14 en 15 februari jl. Die eerste met de besmette reiziger aan boord vertrok die dinsdag 19:00 uur lokale tijd en arriveerde 6:20 uur in de Australische stad, de vervolgvlucht van de man in kwestie steeg zo’n vier uur later op. NSW Health roept medepassagiers van deze vluchten op alert te zijn op de mogelijk zich ontwikkelende symptomen, aangezien zij in de buurt geweest kunnen zijn van de passagier. Evenals bij corona gaat het bij mazelen om een zeer besmettelijk virus dat zich via de lucht verspreidt door hoesten en niezen. Mazelen begint met koorts, hoesten, neusverkoudheid en oogontsteking. Zo’n twee tot vier dagen later ontstaan er rode vlekjes. Het mazelenvirus kan ook middenoorontsteking en diarree veroorzaken, en in ernstige gevallen longontsteking, stuipen of hersenontsteking.

Luchthavens

Niet alleen de medepassagiers van de betreffende reiziger krijgen het advies alert te zijn op ziekteverschijnselen. De gezondheidsorganisatie adviseert eveneens mensen die zich woensdag tussen 6:00 en 8:00 uur in de internationale aankomsthal (bagageband en douane) van Sydney bevonden, alert te zijn op de ontwikkeling van klachten die inherent zijn aan het mazelenvirus. Dit advies geldt tevens voor reizigers die in de transferbus van Qantas zaten tussen de internationale en binnenlandse vertrekhal. Ook voor reizigers die tussen 11:00 en 11:30 uur aanwezig waren op de luchthaven van Canberra gaat het advies op. NSW Health stelt dat mensen die risico lopen op besmetting in ieder geval tot zondag 5 maart alert moeten zijn.

Risicogroep

Niet iedereen is vatbaar voor het mazelenvirus. Dr. Katherine Todd, waarnemend directeur overdraagbare ziekten van NSW Health, zegt dat kinderen jonger dan twaalf maanden en derhalve nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een inenting tegen mazelen, mogelijk een risico lopen. Dit geldt evenzeer voor mensen die zich niet hebben laten vaccineren tegen de besmettelijke ziekte. Todd raadt reizigers dan ook aan die mogelijk in de buurt zijn geweest van de passagier op een van de Qantas-vluchten en/of op de betrokken luchthavens, als ze zwanger zijn of immuun gecompromitteerd, contact op te nemen met de plaatselijke gezondheidsdienst. Hetzelfde geldt voor ouders van kinderen jonger dan twaalf maanden die niet eerder een mazelenvaccin hebben gehad. ‘Als u symptomen ontwikkelt, bel dan vooraf naar uw huisarts zodat u niet met andere patiënten in de wachtkamer zit’, adviseert Todd in een verklaring.