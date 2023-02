Corendon baalt: ‘Het is gewoon oneerlijk’

Komende meivakantie worden op Schiphol wegens personeelstekorten opnieuw limieten gesteld. Corendon is over de manier waarop niet te spreken.

Gedurende eind april en begin mei ging Schiphol aanvankelijk uit van vijf procent minder vertrekkende passagiers. In de praktijk blijkt het echter te gaan om tien procent. Reden daarvoor is dat overstappers niet meegerekend worden. Zij hoeven niet door de beveiligingscontrole, maar hun bagage komt via de afhandelaren wel bij het volgende vliegtuig terecht. Bij de security lijkt het vandaag de dag nog steeds krap aan. Hoewel Schiphol meerdere pogingen deed personeel te werven, onder meer door een banenmarkt, liet Marjan Rintel, topvrouw van KLM, eerder weten dat Schiphol de drukte komende meivakantie niet aankan en vroeg de luchthaven dan ook in de ochtend maxima te stellen. Afhandelingsbedrijven snakken eveneens naar personeel. Rintel vervolgde dat Schiphol met hen in gesprek is over hoe de meivakantie ingericht moet worden.

Maat vol voor Corendon

Door die maatregelen stelt Corendon dat zij acht procent minder reizigers vanaf Schiphol kan laten vertrekken. Afgelopen zomer moest de luchtvaartmaatschappij naar aanleiding van de personeelstekorten ook al maatregelen nemen. Corendon verplaatste 150 vluchten van Schiphol naar Rottedam The Hague Airport. De maatschappij annuleerde 35 vluchten. Zij probeerde de gedupeerde reizigers samen te voegen met vluchten die wel doorgang vonden. Toentertijd sprak Corendon-CEO Steven van der Heijden nog van een ‘beter alternatief’, al lijkt de maat voor hem inmiddels vol. ‘We zijn er helemaal klaar mee dat de overstappers worden ontzien. We zijn een jaar verder sinds de problemen begonnen en het is gewoon oneerlijk’, zegt hij in het Haarlems Dagblad.