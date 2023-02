Geen brevet, toch altijd in de cockpit | Interview

Het is een droom voor velen die geen vlieger maar wel fan zijn: vluchten meemaken in de cockpit, het liefst in bijzondere vliegtuigtypen of naar bijzondere bestemmingen. Dat is na 9/11 een stuk moeilijker geworden. De cockpitdeur zit op slot. Veiligheidsregels verhinderen passagiers in de stuurhut van een vliegtuig plaats te nemen als toeschouwer. Mylos Besseling uit het Duitse Twist (vlakbij de grens met Drenthe) is een uitzondering die de regel bevestigt. In opdracht van het videoproductiebedrijf Just Planes vliegt hij de hele wereld over en legt de vluchten vast op film. Maak in dit artikel kennis met deze sympathieke (cockpit-)cameraman.

Passie

Besseling werd 25 jaar geleden geboren in Emmen en heeft van kinds af aan een enorme passie voor de luchtvaart. Later kwamen daar reizen en foto/videografie bij. Na de havo ging hij eerst een paar jaar gaan werken, waarbij hij filmopdrachten uitvoerde in het buitenland. Daarna studeerde hij international tourism management. ‘Ik koos bewust niet voor een grote en dure studentenstad, maar voor NHL Stenden in Emmen. Het kleinschalige van de hogeschool sprak mij enorm aan. Na een fijne studietijd studeerde ik in de zomer van 2021 af’, aldus Besseling.

Virus

De Duitse Nederlander raakte al vroeg besmet met het luchtvaartvirus: ‘Toen ik jong was gingen we iedere zomer op vakantie naar Zuid-Limburg. Het leukste uitje voor mij was een dagje naar Maastricht Airport, waar ik als vierjarig jochie aan het hek langs de baan naar de vliegtuigen stond te kijken. Door de jaren heen groeide deze passie voor luchtvaart alleen maar. Omdat ik het leuk vind de hele beleving vast te leggen wanneer een vliegtuig landt of opstijgt, begon ik in 2010 met filmen. Tegelijkertijd startte ik een Youtube-kanaal waar ik mijn video’s begon te delen. Ik verzamel geen registraties, maar probeer vooral bijzondere toestellen vast te leggen, het liefst in niet-alledaagse weersomstandigheden.’ Star Air Boeing 767-200F op Ancona voor vertrek naar Bergamo © Mylos Besseling

Tripjes

In de beginjaren van zijn hobby stond Besseling in de schoolvakanties dagenlang langs de baan van Schiphol of Groningen Airport Eelde, waar hij de actie probeerde vast te leggen. Na de havo verruimde hij zijn horizon en maakte bijvoorbeeld tripjes naar Madrid om de Cubana Ilyushin IL-96 te filmen. Naar Istanbul reisde hij voor de klassieke Iraanse toestellen, terwijl bij de Airbus-fabriek in Hamburg de Airbus A380 van ANA het doelwit was. Door de jaren heen begon hij het nabewerken van video’s steeds leuker te vinden. Zijn Youtube-kanaal maakte een stormachtige groei door en heeft nu 34.000 abonnees en 15 miljoen weergaven.

Film

In 2016 werd Besseling door het bedrijf ‘Just Planes’ benaderd: ‘Ze hadden op mijn Youtube-kanaal gezien dat ik veel aan het filmen was langs de banen op Schiphol. Ze vroegen of ik voor hen een film wilde maken van dit vliegveld. De opdracht voor mij was om twaalf uur aan beeldmateriaal te verzamelen, waarvan uiteindelijk een vier uur durende film zou worden gemaakt. Ze waren bij Just Planes erg tevreden over het eindresultaat. Steeds vaker kreeg ik filmopdrachten en werd ik naar vliegvelden als Hong Kong, Istanbul, Manchester en Parijs gestuurd. Toen ik begon te studeren, moest ik dit ‘werk’ noodgedwongen op een laag pitje zetten.’ Boeing 737-200 van Chrono Aviation op ‘Mary River’in Noord-Canada bij minus 30 graden Celsius © Mylos Besseling

Tijdens zijn studie hield Besseling goed contact met de baas van Just Planes. Eind 2021 kwam de vraag of de luchtvaartfan interesse had in het maken van video’s in de cockpit. Omdat in verband met COVID-19 de banen in de toeristische sector niet voor het oprapen lagen, besloot hij de uitdaging aan te gaan. Na een aantal weken training mocht Besseling een jaar geleden zijn eerste project uitvoeren. Hij maakt daarbij gebruik van verschillende typen camera’s, zoals de GoPro HERO 8 en 11 en de Sony RX 10IV.

Indrukwekkend

Besseling komt met indrukwekkende feiten en cijfers op de proppen over het afgelopen jaar: ‘Ik heb in 2022 in totaal 173 vluchten gemaakt, een afstand afgelegd van ruim 436.000 kilometer en 639 uur in het vliegtuig gezeten. Hierbij ben ik naar 79 verschillende vliegvelden gevlogen in 36 landen, met 38 verschillende airlines en 36 verschillende typen toestellen. Ik denk dat ik zo’n 150 dagen van huis ben geweest. Vliegen was voor mij echt iets bijzonders, maar om eerlijk te zijn is dat wel een beetje veranderd. Het is voor mij iets gewoner geworden. Maar als ik bijvoorbeeld een week thuis ben en niet heb gevlogen, krijgt ik toch weer kriebels. Vliegen is toch een soort verslaving.’

Opties

‘Er zijn twee opties hoe zo’n cockpitfilm tot stand komt. De eerste is dat een airline ons benadert, omdat ze bijvoorbeeld een nieuwe route willen promoten of een nieuw vliegtuig willen laten zien. De andere optie is dat Just Planes contact legt met een luchtvaartmaatschappij. Voordat er daadwerkelijk een film in de cockpit gemaakt kan worden, gaan er honderden telefoontjes, emails en meetings aan vooraf. Als ik een project heb krijg ik de vliegtickets/hotelovernachting toegestuurd. Na de opnames worden alle beelden verzonden naar een van de editors. Die is ongeveer een week bezig met de nabewerking. Nadat de airline de film heeft goedgekeurd wordt deze uitgebracht. Tussen het filmen en het uitbrengen van de film zit vaak zo’n vier tot vijf maanden’, aldus Besseling. Boeing 727 voor de vlucht naar Jubba in Zuid-Soedan © Mylos Besseling

Zenuwslopend

Wie veel vliegt maakt memorabele dingen mee. Zo vloog Besseling met een 41 jaar oude Boeing 727 van Nairobi in Kenia naar Jubba in Zuid-Soedan. Toen de cameraman arriveerde op het vliegveld bleek er onvoldoende cargo aanwezig om de vlucht rendabel uit te voeren. Er moest uren gewacht worden op meer vracht. Vervolgens bleken er problemen te zijn met de rem van het linkerlandingsgestel en een fuel pump, die niet naar behoren werkte. De tijd begon te dringen want het vliegveld van Jubba sloot om 18.00 uur. Na vertrek uit Nairobi leek het er even op dat de kist moest terugkeren, omdat er een probleem was met de drukregeling in de cockpit. Ook hier werd een oplossing voor gevonden. In Jubba werd zo snel mogelijk de vracht uitgeladen en slechts enkele minuten voordat het vliegveld dichtging, hing de 727 weer in de lucht. Het waren volgens Besseling twee zenuwslopende vluchten. Cockpit van de Boeing 727 op weg naar Zuid-Soedan © Mylos Besseling

Bemanning

Besseling roemt de contacten met de bemanning: ‘Vaak zijn de piloten heel enthousiast om gefilmd te worden. Vooral ook omdat ze van tevoren zelf aangeven dat ze ervoor openstaan. Tijdens lange vluchten is het enorm gezellig met de crewleden. Ik ben geïnteresseerd in hun werk, en zij vaak ook in het werk dat ik doe. Het vele reizen/vliegen brengt mooie verhalen met zich mee, wat resulteert in leuke gesprekken. Het komt ook regelmatig voor dat ik een langeafstandsvlucht mag filmen en dus meerdere dagen met de crew optrek. Hierdoor maak ik ze niet alleen mee tijdens het vliegen, maar ook tijdens een layover. Op die manier bouw je toch een soort band met hen op. Met veel piloten heb ik na het filmen van een project nog steeds contact.’ Turkish airlines crew poseert in Istanbul voor de 787-9 na een vlucht uit Seattle © Mylos Besseling

Toekomst

Aan het einde van het interview de vraag hoe Mylos Besseling de toekomst voor zich ziet. ‘Het werk dat ik nu doe is enorm leuk en ik voel me bevoorrecht het te mogen doen. Tegelijkertijd weet ik ook dat dit geen tientallen jaren vol te houden is. Misschien dat ik over een aantal jaren verander van baan in het toerisme en/of de luchtvaart. In mijn vrije tijd blijf ik natuurlijk vliegtuigen filmen langs de baan, en ook wil ik op enig moment vlieglessen nemen. Zelf vliegen is van kleins af aan al een droom die door het werk wat ik doe alleen maar toegankelijker wordt. Ik woon vlakbij een ultralight-vliegveld, dus wellicht ga ik eerst voor een LAPL-brevet’, aldus Besseling.