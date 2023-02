Airbus maakt zich zorgen om Rusland

Naar gelang van tijd stapelen de problemen in de Russische luchtvaartsector zich op. Airbus meldt zich nu zorgen te maken over de toestand waarin westerse vliegtuigen in Russische dienst verkeren. “We zijn bezorgd over de manier waarop met de vliegtuigen wordt omgegaan, maar we hebben geen echt vermogen om te handelen,” aldus Guillome Faury, de CEO van Airbus.

De oorlog in Oekraïne duurt nu al een jaar en voorlopig lijkt er geen einde aan te komen. Vanwege Westerse sancties zijn onderhoud en reparaties in de burgerluchtvaart slechter uitvoerbaar daar reserveonderdelen niet meer worden geleverd. Om nog maar te zwijgen over nieuwe toestellen. Al in mei vorig jaar berichtten Russische media dat maatschappijen als Aeroflot had te kampen met een gebrek aan reserveonderdelen. Hoewel het wegvallen van Rusland als afzetmarkt geen commercieel probleem is -de vraag naar nieuwe toestellen is momenteel zo hoog dat bestellingen uit Rusland direct aan derden geleverd kunnen worden- maakt Airbus zich toch zorgen.

Onmacht en zorgen bij Airbus

Faury benadrukte deze week tegenover de media dat Airbus weinig tot niks aan de situatie kan doen maar dat deze zeker zorgelijk is. “We zien dat de Russische luchtvaartmaatschappijen ondanks de sancties konden blijven vliegen. Sterker nog, ze vlogen in de tweede helft van 2022 meer dan voor Covid.” Om de toestellen in de lucht te houden proberen luchtvaartmaatschappijen de overheid zover te krijgen dat in uitzonderlijke gevallen de onderhoudsintervallen van Westerse toestellen verlengd wordt. Vooral hier ziet Airbus een gevaar. Het bedrijf is vanaf de aankondiging van de sancties al sceptisch en wilde zich aanvankelijk verzetten tegen een boycot van de Russische luchtvaart.

Volgens de krant Isvestiya willen de luchtvaartmaatschappijen naast de intervalverlengingen nog andere vrijstellingen, zoals vereenvoudigingen in de documentatie van de onderhoudsstatus. Naast het verslappen van het onderhoudsregime is het kannibaliseren van toestellen reeds flink aan de gang. Maanden geleden begonnen diverse luchtvaartmaatschappijen al vliegtuigen te gebruiken als donor voor reserveonderdelen. Aeroflot maakte bijvoorbeeld gebruik van een nieuwe Airbus A350 om andere vliegtuigen van het type in de lucht te houden. De regering in Moskou probeert van alles aan de situatie te doen. Volgens het zakendagblad Vedomosti heeft luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya certificaten afgegeven aan vijf Russische bedrijven voor de ontwikkeling van reserveonderdelen voor Boeing- en Airbus-vliegtuigen. Dat betekent dat deze bedrijven de onderdelen kunnen kopiëren en verstrekken aan Russische maatschappijen. Bedrijven die toestemming hebben gekregen zijn onder meer het Rijksonderzoeksinstituut voor de burgerluchtvaart en S7 Technics.