Vol vertrouwen in opening Lelystad Airport

Jan Eerkens (44) is nu een half jaar directeur van het geplaagde Lelystad Airport. Waar het vliegveld eruit ziet alsof het zo in gebruik genomen kan worden is de toekomst, ook nadat de opening vier keer eerder werd uitgesteld, nog altijd onzeker. De stikstofcrisis en een justitieel onderzoek naar fraude ontmoedigen Eerkens echter niet: hij blijft het volste vertrouwen hebben in het project.

Jan Eerkens is sinds 2017 werkzaam bij Lelystad Airport en sinds vorig jaar als CEO. Directeur van een vliegveld met een uiterst onzeker bestaan. Toch houdt hij de moed erin laat hij weten in een interview met De Stentor: “Na de tweede keer uitstel dacht ik wel: oei, ik werk wel aan een heel ingewikkeld project.”

Dat blijkt ook maar weer uit de lastige politieke situatie rondom het vliegveld. De toekomst van vliegveld Lelystad is een van de belangrijke punten van debat in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen volgende maand in de provincies Gelderland, Overijssel en natuurlijk Flevoland. In de campagne zijn vooral de tegenstanders van de opening van het vliegveld erg vocaal. Het gaat hier om een opvallende coalitie: de ‘usual suspects’ zoals de Partij voor de Dieren en Groen Links staan gezamenlijk met de BoerBurgerBeweging (BBB) tegenover de Schiphol Group. Voor de achterban van BBB is de luchtvaartsector namelijk een concurrent in de strijd om stikstofruimte. Deze partijen kwamen in de Tweede Kamer dan ook met een motie die opening van de luchthaven nog verder zou bemoeilijken. Ondanks dat minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur de motie had ontraden werd deze toch aangenomen. Wat dit betekent voor Lelystad Airport moet nog blijken.

Ondanks het uitblijven van zekerheid ligt er sinds 2018 in de polder van Flevoland een vliegveld dat in alles klaar is om in gebruik te worden genomen. Een gloednieuwe vertrekhal met alles erop en eraan wacht al jaren op het verlossende woord. Volgens de CEO kunnen na een politiek fiat nog in 2024 de eerste vluchten vertrekken vanuit de Flevopolder. Tegenstanders zien dit echter liever helemaal nooit gebeuren. In Eerkens vinden zij echter een onvermoeibare opponent: “het gaat open, een andere optie is er wat mij betreft niet.”

