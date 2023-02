Nietsvermoedende passagier ‘betrapt’ | Foto

Op een JetBlue-vlucht keken vrijwel alle inzittenden gedurende de vlucht naar een wedstrijd in de Super Bowl, een American football-competitie. Eén passagier die het geen bal interesseerde, ging daarmee viral.

Tijdens de vlucht speelden Kansas City en Philadelphia in de National Football League (NFL) tegen elkaar. Deze wedstrijd staat te boek als een absolute thriller. Beide teams wonnen zestien van de negentien wedstrijden. Na een spannende wedstrijd én een optreden in de rustpauze van de teruggekeerde Rihanna, trok het team uit Kansas aan het langste eind: 38-35. Daarmee werden de Chiefs voor de derde keer winnaar van de Super Bowl. Meer dan honderd miljoen Amerikanen keken op Valentijnsdag naar het evenement, onder wie een aantal in het JetBlue-vliegtuig. The 1 dude watching Hitch on this plane should be jailed. A menace to society pic.twitter.com/Cut701G68h— Brett Hanfling (@Brett_Hanfling) February 13, 2023

Andere prioriteiten

Op een foto in een verduisterde cabine is op ieder scherm het jaarlijks terugkerende sportevenement te zien. Bij het inzoomen op die foto valt op dat één iemand in plaats de romantische komedie Hitch zit te kijken waarin Will Smith Kevin James naar zijn ware liefde loodst. De nietsvermoedende passagier ontving daarna veel kritiek.

Kritiek op passagier

Een auteur van Barstool Sports, een sport- een popcultuurblog, reageerde vol ongeloof op de film die de reiziger keek. Waarom kijkt hij niet naar de NFL-thriller? Het blog bestempelde de man als ‘de grootste loser ter wereld’ en een ‘superieur wezen’ omdat ‘hij zich nooit zou bezighouden met zo’n lage activiteit als het kijken naar de Super Bowl.’ Daarnaast vraagt de redacteur van het blog zich af waarom de passagiere met JetBlue vliegt. ‘Dit hogere kaliber mens zou toch zeker business class moeten vliegen, of tenminste met een maatschappij die over deze klasse beschikt.’