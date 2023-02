Topless passagier bestormt Aeroflot-cockpit

Een vrouwelijke passagier kleedde zich tijdens een Aeroflot-vlucht uit om vervolgens de cockpit binnen te dringen.

Het voorval deed zich voor tijdens een vlucht vanuit Stravropol, een stad in het zuiden van Rusland, naar Moskou. Onderweg kreeg het vliegtuig te maken met turbulentie. De vrouw stond op en liep richting het toilet, waar ze een sigaret opstak en haar bovenlichaam ontblootte. De andere inzittenden, onder wie kinderen, zagen de vrouw vervolgens halfnaakt in de cabine staan en hoorden haar roepen dat ze allemaal zouden sterven. Ze stelde zich vervolgens weerbarstig op tegenover het cabinepersoneel. Op videobeelden is ze te zien op de werkplek van de stewards en stewardessen. Striptease of a passenger of the flight "Aeroflot" Stavropol – Moscow.

The woman smoked in the toilet, undressed and started to get into the pilots shouting that everyone would die. Then she bit the stewardess and spent the rest of the flight handcuffed. pic.twitter.com/DvEyUtp8OX— PLANES OF LEGEND (@PlanesOfLegend) February 14, 2023

Opstandige passagier

De cabin crew probeerde de vrouw onder controle te krijgen. Dat ging maar moeizaam. Ze schreeuwde naar de bemanningsleden en beet een van hen toen ze onderweg was naar de cockpit. De stewards en stewardessen hadden hun handen vol aan de recalcitrante passagier. ‘Dame, ga zitten en kleed u aan. Waar zijn uw kleren?’, vroeg een steward. ‘Begrijpt u dat u de gedragsregels in het vliegtuig overtreedt? Er zijn hier kinderen. Respecteer ze tenminste.’ De vrouw gaf daar geen gehoor aan. ‘Ik respecteer kinderen. Sterker nog, ik houd van kinderen’, reageerde de vrouw. ‘Ik begrijp dat ik naar een psychiatrisch ziekenhuis of een gevangenis ga. Maar ik wil naar de cockpit’, stelde ze. ‘Ga alsjeblieft van me af (toen geprobeerd werd haar in bedwang te houden, red.). Dood me hier, maar ik zal roken.’

In bedwang houden

Met behulp van passagiers uit de businessclass werd de vrouw, die een dronken indruk maakte, in de handboeien geslagen. Het Aeroflot-toestel landde gewoon op de eindbestemming waar de politie de tegendraadse dame aanhield. De stewardess die gebeten werd, moest medisch behandeld worden. Aeroflot reageerde volgens Daily Mail dat nieuwe wetten geïntroduceerd moeten worden voor onhandelbare passagiers. De airline eist onder meer een zwarte lijst.